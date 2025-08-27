Когда память стирает легенду: семья Брюса Уиллиса приняла трудное решение

Когда-то его голос и харизма завораживали миллионы зрителей по всему миру. Сегодня же семья Брюса Уиллиса вынуждена принять трудное решение — актер живет отдельно от близких под постоянным наблюдением врачей. Причина — прогрессирующая деменция, которая лишила его не только памяти, но и способности свободно говорить.

Первые признаки болезни

Эмма Хеминг, супруга актера, рассказала в интервью телеканалу ABC, что первые звоночки появились еще во время работы на съемочной площадке. Уиллис забывал реплики, становился отстраненным и будто чужим рядом с родными.

"У Брюса в целом неплохое здоровье. Просто мозг его подводит. Речь уходит, и … мы научились адаптироваться. Мы общаемся с ним иначе", — отметила она.

Решение семьи

Несмотря на тяжесть ситуации, в актере по-прежнему просматриваются "слабые отголоски" прежнего Уиллиса. Однако болезнь прогрессировала, и семья решила переселить его в отдельное одноэтажное здание. Там Брюсу проще передвигаться, а врачи обеспечивают круглосуточный уход. Такое решение, по словам Хеминг, стало необходимостью, ведь забота о нем требует постоянного внимания и профессионального контроля.

Новая реальность

Близкие признаются: привыкнуть к тому, что некогда энергичный и жизнерадостный актер теряет способность к речи, невероятно трудно. Но семья нашла новые способы общения и старается сохранить теплую связь.