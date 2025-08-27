Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:51

Когда память стирает легенду: семья Брюса Уиллиса приняла трудное решение

Семья переселила Брюса Уиллиса в отдельный дом под круглосуточный уход врачей

Когда-то его голос и харизма завораживали миллионы зрителей по всему миру. Сегодня же семья Брюса Уиллиса вынуждена принять трудное решение — актер живет отдельно от близких под постоянным наблюдением врачей. Причина — прогрессирующая деменция, которая лишила его не только памяти, но и способности свободно говорить.

Первые признаки болезни

Эмма Хеминг, супруга актера, рассказала в интервью телеканалу ABC, что первые звоночки появились еще во время работы на съемочной площадке. Уиллис забывал реплики, становился отстраненным и будто чужим рядом с родными.

"У Брюса в целом неплохое здоровье. Просто мозг его подводит. Речь уходит, и … мы научились адаптироваться. Мы общаемся с ним иначе", — отметила она.

Решение семьи

Несмотря на тяжесть ситуации, в актере по-прежнему просматриваются "слабые отголоски" прежнего Уиллиса. Однако болезнь прогрессировала, и семья решила переселить его в отдельное одноэтажное здание. Там Брюсу проще передвигаться, а врачи обеспечивают круглосуточный уход. Такое решение, по словам Хеминг, стало необходимостью, ведь забота о нем требует постоянного внимания и профессионального контроля.

Новая реальность

Близкие признаются: привыкнуть к тому, что некогда энергичный и жизнерадостный актер теряет способность к речи, невероятно трудно. Но семья нашла новые способы общения и старается сохранить теплую связь.

"Мы научились адаптироваться", — подчеркивает Эмма.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Daily Mail: Меган Маркл приготовила пасту в украшениях стоимостью 25 млн рублей сегодня в 3:56

Макароны за 25 миллионов: как ужин Меган Маркл превратился в ювелирное шоу

Меган Маркл сварила макароны в часах принцессы Дианы и браслетах Cartier. Почему простой рецепт пасты превратился в модное событие?

Читать полностью » Гвен Стефани и Блейк Шелтон стали продюсерами сериала сегодня в 2:51

Новая "Дороти" с акцентом на музыку: как Гвен Стефани переписывает классику заново

Новая "Дороти" от Prime Video превратит дорогу из жёлтого кирпича в метафору взросления: в проекте Гвен Стефани классика зазвучит по-новому.

Читать полностью » Песня Radiohead Let Down впервые вошла в Billboard Hot 100 благодаря TikTok сегодня в 0:50

Почти 30 лет тишины — и вдруг мировой хит: как Radiohead покорили TikTok

Песня Radiohead "Let Down", записанная ещё в 1997 году, неожиданно вернулась в Billboard Hot 100. Виноват TikTok, но история этим не ограничивается.

Читать полностью » Эмма Робертс снимется в фильме вчера в 23:48

Эмма Робертс возвращается на экраны с фильмом, где романтика встречает убийство

Эмма Робертс сыграет в необычном ромкоме с элементами детектива "A Murder Uncorked" — фильм обещает стать началом новой захватывающей франшизы.

Читать полностью » Spotify запустит функцию личных сообщений внутри приложения вчера в 22:56

Spotify перестал быть только музыкой: теперь он превращается в мессенджер

Spotify запускает личные сообщения: теперь песни, подкасты и аудиокниги можно будет обсуждать прямо в приложении. Но есть нюанс с регионами запуска.

Читать полностью » Свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги в Москве обошлась в 6 миллионов рублей — Life вчера в 21:39

Счёт за счастье: сколько на самом деле стоила свадьба Муцениеце и Дранги

Свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги превзошла ожидания: яхт-клуб в центре Москвы, звёздные гости и расходы в 6 миллионов рублей.

Читать полностью » Игорь Матвиенко: вчера в 20:33

Евровидение и Интервидение похожи только на первый взгляд — Матвиенко объяснил разницу

Почему "Интервидение" противопоставляют "Евровидению" и чем участие США может удивить публику — о главных интригах нового музыкального конкурса.

Читать полностью » Марк Дакаскос заявил о желании работать с Юрой Борисовым после фильма вчера в 19:24

Когда боевик встречает драму: чем Юра Борисов покорил легенду Голливуда

Марк Дакаскос признался, что хочет сняться с Юрой Борисовым после впечатления от его игры в "Аноре". Что стало причиной такого признания?

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Лазерное открытие: как новые технологии изменят наши представления об океанах
Красота и здоровье

Ученые Росбиотеха создали хлеб, способный укрепить сосуды и улучшить пищеварение
Дом

Как выбрать матрас для здорового сна: основные критерии
Питомцы

Зоологи объяснили, почему котята легко взбираются на дерево, но не могут слезть
ДФО

Сахалин тонет: мощный циклон вызвал масштабное наводнение – село отрезано от мира
Спорт и фитнес

Дуглас Сантос получил вызов в сборную Бразилии на отборочные матчи чемпионата мира-2026
Еда

Как приготовить рулет из печенья без выпечки: рецепт от кулинарного эксперта
Туризм

Закон о чистоте пива 1516 года: почему немецкое пиво считается лучшим в мире
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru