Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Опубликована сегодня в 15:05

"Мозг медленно выключается": врач раскрыл суть диагноза Брюса Уиллиса

Врач рассказал о последствиях лобно-височной деменции на примере болезни Брюса Уиллиса

Может ли болезнь забрать у человека не только здоровье, но и саму личность? История Брюса Уиллиса даёт ответ на этот болезненный вопрос. Один из самых узнаваемых актёров Голливуда уже несколько лет борется с лобно-височной деменцией — заболеванием, которое шаг за шагом разрушает его когнитивные функции и меняет привычный ход жизни.

Медленно прогрессирующая болезнь

По словам врача-терапевта Андрея Звонкова, лобно-височная деменция формируется на фоне хронических нарушений кровоснабжения мозга. В отличие от инсульта, который наступает внезапно, это заболевание развивается годами, поражая отдельные зоны и постепенно лишая человека памяти, контроля над эмоциями и способности ясно мыслить.

"Лобно-височная деменция возникает в результате медленно развивающегося хронического нарушения кровоснабжения головного мозга", — рассказал Звонков.

Медик пояснил, что чаще всего речь идёт об атеросклеротических изменениях сосудов. Такие процессы необратимы: они повреждают нервные клетки и приводят к постепенному отказу жизненно важных функций. Именно с этим, по всей вероятности, и столкнулся Брюс Уиллис.

Последствия для актёра

Известие о болезни актёра появилось в 2022 году. Тогда стало ясно, что он уже несколько лет боролся с диагнозом. Ему пришлось отказаться от профессии — роль в кино, которая долгие годы определяла его жизнь, стала невозможной из-за серьёзного снижения когнитивных способностей.

"Продолжительность жизни во многом зависит от ухода и качества медицинской помощи", — отмечает Звонков.

Врач уточнил, что в тяжёлых случаях близкие могут принять решение о подключении аппаратов жизнеобеспечения или установке стом. Впрочем, благодаря финансовым возможностям звезды, ему наверняка обеспечат самый высокий уровень медицинского сопровождения. Но главные решения всё равно остаются за его семьёй.

