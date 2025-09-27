Цена помощи: почему медики приграничья работают на пределе сил

Более 3,5 тысячи медиков в приграничных районах Белгородской области получают дополнительные выплаты из федерального бюджета. Только с начала этого года на эти цели выделили почти 920 миллионов рублей. С момента начала спецоперации сумма поддержки превысила 3 миллиарда. Об этом сообщил в утреннем обращении губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Я благодарен Президенту Российской Федерации Владимиру Путину за принятое решение в 2023 году о дополнительных выплатах нашим медикам, работающим в приграничье, спасающим наших военнослужащих, мирных жителей. Мы будем вечно благодарны медикам за их героический подвиг, — отметил глава региона.

Каждый день на вызове

Работа белгородских врачей выглядит как постоянный марафон.

Ежесуточно на линию выходят около 120 бригад скорой помощи.

За прошлый год они совершили почти 437 тысяч выездов.

Только пострадавшим от атак ВСУ экстренная помощь потребовалась 1401 раз.

Только за последний месяц белгородские медики спасли более 175 мирных жителей, пострадавших от обстрелов.

Поддержка и признание

Федеральные выплаты стали важной поддержкой для тех, кто ежедневно выходит на дежурства под риском для жизни. По словам губернатора, именно благодаря решению главы государства эта помощь стала возможной.