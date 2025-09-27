Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 21:10

Цена помощи: почему медики приграничья работают на пределе сил

Более 3,5 тыс. медиков Белгородской области получают федеральные выплаты — Гладков

Более 3,5 тысячи медиков в приграничных районах Белгородской области получают дополнительные выплаты из федерального бюджета. Только с начала этого года на эти цели выделили почти 920 миллионов рублей. С момента начала спецоперации сумма поддержки превысила 3 миллиарда. Об этом сообщил в утреннем обращении губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Я благодарен Президенту Российской Федерации Владимиру Путину за принятое решение в 2023 году о дополнительных выплатах нашим медикам, работающим в приграничье, спасающим наших военнослужащих, мирных жителей. Мы будем вечно благодарны медикам за их героический подвиг, — отметил глава региона.

Каждый день на вызове

Работа белгородских врачей выглядит как постоянный марафон.

  • Ежесуточно на линию выходят около 120 бригад скорой помощи.

  • За прошлый год они совершили почти 437 тысяч выездов.

  • Только пострадавшим от атак ВСУ экстренная помощь потребовалась 1401 раз.

Только за последний месяц белгородские медики спасли более 175 мирных жителей, пострадавших от обстрелов.

Поддержка и признание

Федеральные выплаты стали важной поддержкой для тех, кто ежедневно выходит на дежурства под риском для жизни. По словам губернатора, именно благодаря решению главы государства эта помощь стала возможной.

