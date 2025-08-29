Как ваши привычки за обеденным столом выдают лобно-височную деменцию: 5 тревожных сигналов

Кажется, что на развитие деменции могут указывать не только забывчивость или трудности с концентрацией. Иногда первые тревожные сигналы можно заметить за обеденным столом — в том, как человек ест и к каким продуктам проявляет необычную привязанность. Особенно это касается редкой формы заболевания — лобно-височной деменции (ЛВД).

Что такое лобно-височная деменция

По данным Dementia UK, ЛВД встречается примерно у одного из двадцати пациентов с деменцией. Это собирательное название для группы болезней, поражающих лобные и височные доли мозга. Именно эти участки отвечают за поведение, личность, речь и язык. В отличие от более привычной болезни Альцгеймера, на ранних стадиях ЛВД не всегда проявляется проблемами с памятью.

Как болезнь отражается на питании

Одним из первых заметных симптомов может быть навязчивое или повторяющееся пищевое поведение. Люди с ЛВД нередко начинают фиксироваться на одном продукте или употребляют еду в чрезмерных количествах. Известны случаи, когда человек отказывался от любой другой пищи и месяцами питался только бананами и молоком. После смерти у него выявили ЛВД.

Некоторые пациенты начинают воровать еду у других или пробовать предметы, вовсе не предназначенные для употребления. Подобные изменения оказываются проблемой не только в социальном плане, но и для здоровья. Чаще всего это ведёт к набору веса, хотя встречаются и противоположные ситуации — потеря веса из-за ограниченного набора продуктов.

Лобно-височная деменция связана с широким спектром аномальных пищевых привычек, таких как гиперфагия, фиксация на одном виде пищи, даже употребление неодушевленных предметов.

Почему это происходит

Учёные пока не пришли к единому объяснению. Исследователь Марилена Айелло отмечает, что нарушения питания, вероятно, связаны с повреждениями вегетативной нервной системы. Это может менять восприятие сигналов организма — голода, сытости и аппетита. Если страдает гипоталамус, то тормозящие сигналы теряются, что приводит к перееданию.

"Происхождение пищевых аномалий при лобно-височной деменции, вероятно, связано со многими факторами", — сказал Айелло.

Кроме того, могут накладываться сенсорные и когнитивные нарушения. Например, пациенты, которые едят предметы, иногда не распознают их функцию и ошибочно воспринимают их как пищу.

Отличие от других состояний

Необычные пищевые привычки могут возникать и у здоровых людей. Во время беременности встречается пика — тяга к непищевым объектам, таким как глина. Люди с аутизмом тоже порой фиксируются на еде. Поэтому один этот симптом не даёт оснований для диагноза. Однако при сочетании с другими признаками он становится более показательным.

Сопутствующие симптомы ЛВД

На ранних стадиях у пациентов могут появляться:

изменения личности — импульсивные поступки, равнодушие к окружающим, снижение мотивации, пренебрежение гигиеной;

расстройства речи — замедленная или несвязная речь, трудности с произношением и подбором слов;

когнитивные трудности — рассеянность, проблемы с планированием и организацией;

нарушения памяти — как правило, возникают позже, чем при болезни Альцгеймера;

физические проявления — замедленные движения, мышечная слабость, трудности с глотанием, потеря контроля над мочевым пузырём или кишечником.

Почему важно вовремя обратиться к врачу

Замечая у себя или близких подобные изменения, не стоит откладывать визит к врачу. Раннее обращение за медицинской помощью позволяет быстрее начать терапию и улучшить качество жизни пациента.