Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:13

Лобовое столкновение — смертельная игра на дороге, где шансы почти равны нулю

В ГИБДД объяснили факторы риска лобового столкновения на дорогах

Представьте: вы мчитесь по трассе, и вдруг впереди — риск лобового удара. Можно ли уйти от такой беды? Майор полиции в интервью порталу naavtotrasse. ru поделился проверенными рекомендациями, которые помогут минимизировать риски. Давайте разберёмся, что делать, чтобы не стать жертвой самой опасной аварии на дороге.

Почему лобовые столкновения так опасны?

Такие ДТП часто заканчиваются трагедией. Выживаемость низкая, а травмы — тяжёлыми. Водители и пассажиры получают серьёзные увечья. Но есть хорошая новость: от многих подобных аварий можно уйти, если знать, как действовать правильно.

Первым делом — бдительность и соблюдение ПДД. Не отвлекайтесь за рулём, держите дистанцию и не превышайте скорость. Статистика показывает, что виновниками лобовых столкновений чаще становятся лихачи, игнорирующие правила.

Когда нужно действовать решительно

К сожалению, не всегда всё зависит от вас. Если столкновение неизбежно, важно быстро выбрать траекторию ухода. Лучший вариант — съехать на встречную обочину. Сворачивать на свою сторону опасно: туда может направиться встречный водитель. Прижиматься к краю тоже рискованно — можно потерять контроль над машиной.

В таких ситуациях:

  • включайте указатели поворота.
  • кратковременно используйте дальний свет фар, чтобы привлечь внимание.
  • действуйте быстро — на реакцию считанные секунды.

Что делать, если уйти некуда?

Если избежать удара невозможно, в последний момент выверните колёса вправо. Это сделает удар касательным, минимизируя ущерб и давая шансы на выживание. Замедлите скорость, но без экстренного торможения — сзади может быть другой автомобиль, и тогда произойдёт столкновение с обеих сторон, что ещё хуже.

Эмоции часто мешают правильно отреагировать. Паника не позволяет выбрать верную траекторию или принять решение. Будьте спокойны, собранны и терпеливы — это ключ к безопасности на дороге, где обстоятельства меняются мгновенно.

