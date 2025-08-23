Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приседания
Приседания
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:30

Сидячая работа разрушает суставы: необычное упражнение спасает ситуацию

Физиотерапевт Джереми Шумахер назвал пользу лягушачьих приседаний для ног и суставов

Кто бы мог подумать, что секрет сильных и выносливых ног можно подсмотреть… у лягушек? Эти амфибии способны прыгать на огромные расстояния именно благодаря своей уникальной анатомии — длинным и мощным лапам. И вдохновившись их примером, тренеры придумали особое упражнение — "лягушачьи приседания".

Почему именно "лягушачьи" приседания

В отличие от классических вариантов, этот вид приседаний выполняется в широкой стойке, что делает его максимально похожим на позу лягушки. Такая техника позволяет задействовать сразу три ключевые мышечные группы: квадрицепсы, ягодицы и бицепсы бедра. Но польза не ограничивается только ногами: упражнение укрепляет мышцы корпуса, развивает выносливость и улучшает подвижность тазобедренных суставов.

Физиотерапевт Джереми Шумахер объясняет:

"Если не получается присесть ниже параллели, начните с половинных приседаний — постепенно вы укрепите мышцы и сможете выполнять упражнение правильно".

Как правильно выполнять упражнение

  • Встаньте чуть шире плеч, носки разверните наружу.
  • Сохраняя прямую спину, отведите таз назад и опуститесь в присед чуть ниже параллели.
  • Сложите руки вместе и упирайтесь локтями в колени, удерживая корпус прямо.
  • Наклонитесь вперёд, поднимите таз вверх и почувствуйте натяжение в задней поверхности бедра, но не выпрямляйте колени до конца.
  • Вернитесь в исходное положение и повторите движение.

Совет: если у вас тугие подколенные сухожилия, начните с небольшого диапазона движений, постепенно увеличивая его.

Четыре главные причины попробовать

1. Сила и устойчивость ног

Мышцы работают на протяжении всего движения, что помогает укрепить ноги и ягодицы, улучшая баланс.

2. Тренировка корпуса

Чтобы удерживать правильную осанку, приходится напрягать мышцы живота и спины. Это укрепляет корпус и стабилизирует позвоночник.

3. Кардионагрузка

Выполняя приседания в быстром темпе и с большим количеством повторений, можно развить выносливость и укрепить сердце.

4. Здоровье суставов

Разнообразие движений важно для сохранения подвижности. Лягушачьи приседания мягко нагружают тазобедренные суставы, что особенно полезно людям с "сидячей" работой, ведь длительное сидение приводит к укорочению и зажатости мышц.

Интересный факт

Исследования показывают, что лягушки могут прыгать на расстояние, превышающее длину их тела более чем в 20 раз. Этот рекордный показатель — результат идеально развитой задней цепи мышц. Именно этот принцип используется в "лягушачьих приседаниях".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стивен Хед: жим на наклонной скамье помогает развивать верх грудных мышц сегодня в 2:50

Одно упражнение укрепляет грудь и защищает плечи от травм

Жим на наклонной скамье — лучший способ прокачать верх груди и снизить нагрузку на плечи. Узнайте, под каким углом тренироваться и как избежать ошибок.

Читать полностью » Джек Макнамара, тренер Train Fitness, перечислил эффективные упражнения для пресса сегодня в 2:30

Четыре упражнения, которые одновременно экономят время и прокачивают пресс

Скручивания — не лучший способ прокачать пресс. Узнайте 4 эффективных упражнения «два в одном», которые быстро укрепят кор и помогут развить силу.

Читать полностью » В США представили тренировку CrossFit Hero в честь погибшего спецназовца Джерри Паттона сегодня в 2:16

Геройская тренировка CrossFit: справиться могут единицы

CrossFit Hero, посвящённая сержанту-майору Джерри Паттону, проверит вашу выносливость и силу духа в забеге, гребле и финальном броске.

Читать полностью » Почему вены становятся заметными после тренировки — данные Mayo Clinic сегодня в 2:10

Тренировка, которая превращает сосуды в карту варикоза: как это выглядит изнутри

Почему вены становятся заметными после тренировки? Норма или признак варикоза? Разбираемся в причинах, симптомах и мерах предосторожности.

Читать полностью » Силовые тренировки уменьшают симптомы артрита у людей с ожирением — физиотерапевты сегодня в 1:50

Тренировки, что заменяют лекарства: как движение облегчает боль

Можно ли победить боль в суставах при ожирении без лекарств? Эксперты уверены: движение и силовые тренировки способны стать главным ключом к облегчению.

Читать полностью » Cleveland Clinic: беременность и лишний вес повышают риск ишиаса сегодня в 1:30

Невесомость против боли: почему бассейн работает лучше тренажёров

Боль в пояснице и ноге не всегда болезнь, а сигнал организма. Как вода помогает облегчить ишиас и вернуть подвижность без лишнего риска? Узнайте больше.

Читать полностью » Кроссфит-тренировка с жимом гантели и киппингом: варианты для разного уровня подготовки сегодня в 1:26

Тренировка с гантелью по схеме 21-15-9 изменила всё: мышцы горят, а результат радует

Интенсивная тренировка 21-15-9 объединяет работу с гантелью и турником, развивает силу и выносливость, а главное — учит правильной технике киппинга.

Читать полностью » Тренер Национальной академии спортивной медицины Фабио Комана назвал лучший комплекс упражнений на лестнице сегодня в 1:10

Ступени, которые могут спасти здоровье и продлить жизнь

Лестница может заменить тренажёрный зал: простой комплекс упражнений укрепит сердце, поможет сжечь до 300 калорий и прокачает все группы мышц.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт печенья с апельсиновым джемом в персидском стиле
Наука и технологии

Астроном Горалек: жители городов смогут наблюдать сближение Венеры и Юпитера
Спорт и фитнес

Программа памяти Нейта Харди: 2 выхода силой, 4 отжимания, 8 махов гирей
Садоводство

Колорадский жук боится этого, как огня: уксус и горчица спасут ваш картофель
Дом

Дизайнер Асаль Тухтабаева назвала устаревшие приёмы ремонта, которых стоит избегать
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Джоани Джонсон перечислила опасные симптомы на тренировке
Еда

Подача бутербродов с красной рыбой и авокадо
Еда

Рецепт немецкого картофельного салата с огурцами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru