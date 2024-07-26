Во Франции удалось частично восстановить движение поездов после масштабного сбоя, произошедшего в день открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщили представители Национального общества французских железных дорог (SNCF).
Благодаря экстренному ремонту, проведенному специальными командами, удалось постепенно возобновить движение поездов на некоторых участках. Однако, по данным телеканала BFM TV, в течение выходных все еще ожидаются проблемы с движением поездов, и полное восстановление нормального функционирования железнодорожного транспорта ожидается не ранее понедельника.
Ранее в пятницу SNCF заявило, что подверглось целенаправленной атаке, направленной на парализацию сети скоростных поездов. В результате атаки были зафиксированы три пожара вблизи путей на скоростных линиях, что привело к массовым сбоям в движении поездов.
Сбой произошел в самый неподходящий момент, когда тысячи французов отправлялись в отпуск, а в Париже начались Олимпийские игры, которые продлятся с 26 июля по 11 августа. Организаторы игр и власти Франции надеются, что ситуация с железнодорожным транспортом будет полностью нормализована в ближайшее время.
Фото: From Wikimedia Commons/ Д.Гришкин (пресс-служба Мэра и Правительства Москвы)
Во Франции созвали чрезвычайную встречу в Министерстве транспорта
В Париже, в связи с нарушениями в работе железнодорожной сети из-за актов саботажа в день начала Олимпийских игр, было решено собрать чрезвычайную встречу в Министерстве транспорта, как сообщает телеканал BFM TV.
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