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Восстановление движения поездов во Франции может занять около недели
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Восстановление движения поездов во Франции может занять около недели

Во Франции удалось частично восстановить движение поездов после масштабного сбоя, произошедшего в день открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщили представители Национального общества французских железных дорог (SNCF).

Благодаря экстренному ремонту, проведенному специальными командами, удалось постепенно возобновить движение поездов на некоторых участках. Однако, по данным телеканала BFM TV, в течение выходных все еще ожидаются проблемы с движением поездов, и полное восстановление нормального функционирования железнодорожного транспорта ожидается не ранее понедельника.

Ранее в пятницу SNCF заявило, что подверглось целенаправленной атаке, направленной на парализацию сети скоростных поездов. В результате атаки были зафиксированы три пожара вблизи путей на скоростных линиях, что привело к массовым сбоям в движении поездов.

Сбой произошел в самый неподходящий момент, когда тысячи французов отправлялись в отпуск, а в Париже начались Олимпийские игры, которые продлятся с 26 июля по 11 августа. Организаторы игр и власти Франции надеются, что ситуация с железнодорожным транспортом будет полностью нормализована в ближайшее время.

Фото: From Wikimedia Commons/ Д.Гришкин (пресс-служба Мэра и Правительства Москвы)

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