Волосы под дождём превращаются в хаос? Вот что реально работает против влажности

Осень часто приходит не только с разноцветными листьями и уютом, но и с влагой в воздухе. Достаточно пары дождливых дней, чтобы прическа перестала держать форму: волосы начинают электризоваться и пушиться, превращая аккуратные локоны в непослушное "облако". Особенно страдают обладательницы вьющихся и тонких прядей, которые сильнее реагируют на влажность.

Тем не менее есть простые и эффективные способы вернуть контроль над причёской, не прибегая к кардинальным мерам вроде постоянного выпрямления или химической завивки.

Почему волосы пушатся на влажном воздухе

Главный виновник — пористая структура волоса. При высокой влажности чешуйки кутикулы открываются, и молекулы воды проникают внутрь. Это меняет форму волоса и разрушает гладкость укладки. Итог знаком всем: объём становится неконтролируемым, а волосы торчат в разные стороны.

Сравнение средств против пушения