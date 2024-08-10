Фрикадельки в сливочном соусе: от них в полном восторге и взрослые, и дети

Фрикадельки в сливочном соусе — вкусное и простое блюдо, которое подойдёт как для взрослых, так и для детей. Это блюдо часто встречается в меню хороших ресторанов и легко готовится в домашних условиях.
Ингредиенты:
- фарш (говядина + свинина) — 600 г;
- панировочные сухари — 40 г (2 ст. л.);
- яйцо — 1 шт.;
- лук шалот (или репчатый) — 1 шт.;
- чеснок — несколько долек;
- петрушка — небольшой пучок;
- сливки 20 % — 400 мл;
- мука — 20 г (1 ст. л.);
- сливочное масло — 40 г (2 ст. л.);
- оливковое масло — немного для обжаривания;
- соль и чёрный перец — по вкусу;
- мускатный орех — по вкусу;
- паприка — по вкусу;
- твёрдый сыр — 50 г.
Приготовление:
- Заранее достаньте сливки из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры.
- Измельчите петрушку и мелко нарежьте лук.
- В большой миске соедините фарш, яйцо, панировочные сухари, измельчённую петрушку и лук, выдавите чеснок. Добавьте соль, перец и хорошо перемешайте.
- Смоченными в воде руками сформируйте мясные шарики. Вы можете сделать их маленькими или крупными.
- Разогрейте в сковороде масло (сливочное и оливковое) и обжарьте мясные шарики на большом огне до румяного цвета. Переложите шарики на бумажное полотенце.
- Уменьшите огонь до среднего, разогрейте в сковороде оставшееся сливочное масло. Всыпьте муку и перемешайте венчиком. Медленно вливайте сливки, помешивая венчиком. Добавьте соль, перец, мускатный орех и паприку по вкусу. Дайте соусу закипеть и добавьте обжаренные фрикадельки.
- Тушите фрикадельки на маленьком огне в соусе примерно 10-15 минут (до готовности). В процессе переверните их один раз.
- Готовые фрикадельки посыпьте измельчённой петрушкой.
Подавайте со спагетти или картофельным пюре, обильно полив соусом. Посыпьте сверху тёртым сыром, украсьте веточкой свежего базилика и свежемолотым чёрным перцем.
Фото: commons.wikimedia.org/ Jpatokal (Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic)
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