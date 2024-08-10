Фрикадельки в сливочном соусе: от них в полном восторге и взрослые, и дети

Фрикадельки в сливочном соусе: получаются нежными, сочными и очень вкусными

Фрикадельки в сливочном соусе — вкусное и простое блюдо, которое подойдёт как для взрослых, так и для детей. Это блюдо часто встречается в меню хороших ресторанов и легко готовится в домашних условиях.

Ингредиенты:

фарш (говядина + свинина) — 600 г;

панировочные сухари — 40 г (2 ст. л.);

яйцо — 1 шт.;

лук шалот (или репчатый) — 1 шт.;

чеснок — несколько долек;

петрушка — небольшой пучок;

сливки 20 % — 400 мл;

мука — 20 г (1 ст. л.);

сливочное масло — 40 г (2 ст. л.);

оливковое масло — немного для обжаривания;

соль и чёрный перец — по вкусу;

мускатный орех — по вкусу;

паприка — по вкусу;

твёрдый сыр — 50 г.

Приготовление:

Заранее достаньте сливки из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры. Измельчите петрушку и мелко нарежьте лук. В большой миске соедините фарш, яйцо, панировочные сухари, измельчённую петрушку и лук, выдавите чеснок. Добавьте соль, перец и хорошо перемешайте. Смоченными в воде руками сформируйте мясные шарики. Вы можете сделать их маленькими или крупными. Разогрейте в сковороде масло (сливочное и оливковое) и обжарьте мясные шарики на большом огне до румяного цвета. Переложите шарики на бумажное полотенце. Уменьшите огонь до среднего, разогрейте в сковороде оставшееся сливочное масло. Всыпьте муку и перемешайте венчиком. Медленно вливайте сливки, помешивая венчиком. Добавьте соль, перец, мускатный орех и паприку по вкусу. Дайте соусу закипеть и добавьте обжаренные фрикадельки. Тушите фрикадельки на маленьком огне в соусе примерно 10-15 минут (до готовности). В процессе переверните их один раз. Готовые фрикадельки посыпьте измельчённой петрушкой.

Подавайте со спагетти или картофельным пюре, обильно полив соусом. Посыпьте сверху тёртым сыром, украсьте веточкой свежего базилика и свежемолотым чёрным перцем.

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