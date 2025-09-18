Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: Евгений Самарин. Mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:52

Книги вместо баров: как современные зумеры учатся дружить между страниц

Спрос на книги о дружбе среди российских читателей до 25 лет вырос на 17% — данные сервиса "Строки"

Популярность книг о дружбе среди российских молодых читателей заметно выросла. За восемь месяцев текущего года спрос на литературу, посвящённую общению и построению приятельских отношений, увеличился на 20%. Этот тренд подтверждают данные книжного сервиса "Строки" и приложения для знакомств Mamba: пользователи стали чаще искать друзей, а не романтические связи.

Кто интересуется литературой о дружбе

Согласно исследованию "Строк", больше всего читают такие книги люди до 25 лет — среди них спрос вырос на 17%. Миллениалы также не остаются в стороне: в 2025 году они стали на 11% чаще интересоваться произведениями о крепких дружеских связях.

Интерес к этим книгам объясняется не только желанием обрести новых друзей. Молодые люди ищут советы, как строить доверительные отношения, справляться с конфликтами и поддерживать эмоциональное равновесие. Для многих это становится способом компенсировать нехватку живого общения в повседневной жизни.

Топ-5 популярных книг о дружбе

  1. "Как взрослым найти друзей" - Адриан Фоксворт.

  2. "Корейское искусство общения. Как находить подход к любому собеседнику и строить прочные отношения" - Чон Хын Су.

  3. "Бережно к себе и другим. Как найти друзей, счастье и смысл жизни" - Рэйчел Миллер.

  4. "С тобой интересно! Как перестать беспокоиться о том, что о тебе подумают, и найти друзей" - Бриджит Флинн Уокер.

  5. "Где найти друзей и как с ними дружить?" - Рамиля Аббязевича Хисомидинова.

Как книги помогают в реальной жизни

  1. Улучшают навыки коммуникации: дают конкретные советы по началу и поддержанию беседы.

  2. Подсказывают, как расширить круг общения и находить единомышленников.

  3. Обучают управлению эмоциями в дружеских отношениях, включая конфликты и недопонимания.

  4. Формируют уверенность при знакомстве с новыми людьми.

А что если книги читать не хочется

Даже без литературы можно развивать навыки общения, используя современные цифровые инструменты. Например:

  • приложения для знакомств и социальные сети позволяют искать друзей по интересам.

  • онлайн-клубы и тематические сообщества помогают найти единомышленников.

  • психологические курсы и тренинги учат строить доверительные отношения и справляться с тревогой.

Плюсы и минусы чтения книг о дружбе

Плюсы Минусы
Чёткие инструкции по общению Могут не учитывать индивидуальные особенности личности
Примеры реальных ситуаций Не заменяют личный опыт общения
Развитие эмпатии и социальной интуиции Требуют времени и внимания для усвоения информации

FAQ

Как выбрать книгу о дружбе?
Ищите те издания, где даются конкретные стратегии общения и примеры реальных ситуаций.

Сколько стоит средняя книга о дружбе?
В магазинах и онлайн-платформах цена колеблется от 500 до 1500 рублей.

Что лучше: читать книги или практиковать общение напрямую?
Лучше сочетать: книги дают теоретическую базу, а практика позволяет закрепить навыки.

Мифы и правда

  • Миф: Дружба важна только в детстве.

  • Правда: Социальные связи критичны на всех этапах жизни и влияют на эмоциональное здоровье.

  • Миф: С друзьями можно общаться только лично.

  • Правда: Современные цифровые платформы позволяют поддерживать качественные отношения на расстоянии.

Интересные факты

  1. У людей, которые регулярно читают книги о дружбе, улучшается эмоциональный интеллект.

  2. Приложения для знакомств фиксируют рост числа запросов "друг, а не отношения".

  3. Наиболее популярные книги о дружбе издаются как в бумажном, так и в электронном формате, чтобы охватить разные аудитории.

Исторический контекст

В России интерес к литературе о межличностных отношениях рос постепенно: начиная с психологических бестселлеров начала 2000-х и до современных руководств по построению дружбы и коммуникации в цифровой среде.

