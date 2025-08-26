Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Валерий Леонтьев
© Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 13:38

Леонтьев снова на сцене: настоящая причина удивила даже поклонников

Валерий Леонтьев выступил на "Новой волне" в Казани по приглашению Игоря Крутого

Почему Валерий Леонтьев вновь вышел на большую сцену? Этот вопрос волновал поклонников певца после его неожиданного появления на "Новой волне" в Казани. Версий было немало — от слухов о баснословных гонорарах до предположений о том, что артисту снова захотелось почувствовать вкус сцены. Но близкие к певцу уверяют: настоящая причина куда прозаичнее и в то же время трогательнее.

"Валерий Яковлевич приехал на "Новую волну" по дружбе, все эти истории о баснословных гонорарах — слухи. Конечно, он за копейки выступать не будет, но главное для него — для кого петь", — заявил инсайдер Telegram-каналу "Свита короля".

Дружба важнее денег

Леонтьев давно может позволить себе выбирать, где и для кого петь. 76-летний артист, завершивший активную карьеру в 2024 году, не испытывает нужды в средствах. Поэтому версии о том, что он соглашается на концерты ради денег, близкие певца называют выдумкой. Для него сегодня главное — личные отношения и человеческие связи. Он готов выйти на сцену ради друзей или по приглашению тех, кто ему близок.

Участие в "Новой волне"

25 августа 2025 года Валерий Леонтьев приехал в Казань и впервые за долгое время вновь появился перед большой публикой. Поводом стало приглашение Игоря Крутого, с которым артиста связывают многолетние дружеские отношения. Это и стало решающим фактором: певец согласился выступить на фестивале, став главным событием вечера для многих зрителей.

Артист без политики

По словам источников, Леонтьев старается держаться подальше от политических тем, хотя его неоднократно пытались вовлечь в подобные истории.

"Он избегает высказываний, в которые его все стараются втянуть", — отметил собеседник.

Возраст и жизненный опыт позволяют ему оставаться в стороне от конфликтов и сосредоточиться только на музыке.

