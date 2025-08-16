Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сборная России по футболу
© commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:20

Такого в истории не было! Сборная России готовит сенсацию

Сборная России 14 октября впервые сыграет с командой Боливии

Сборная России по футболу готовится к новой встрече, которая станет исторической. 14 октября команда Валерия Карпина впервые сыграет с национальной сборной Боливии. Матч пройдет в Москве на стадионе "Динамо" и станет одним из главных событий осени для болельщиков.

Перед этим российская команда проведет еще три товарищеских поединка:

  • 4 сентября — с Иорданией (дома)
  • 7 сентября — с Катаром (Эр-Райян)
  • 10 октября — с Ираном (Волгоград)

Из-за международных санкций сборная России может участвовать только в товарищеских матчах. В последних встречах подопечные Карпина сыграли вничью с Нигерией (1:1) и уверенно обыграли Белоруссию (4:1).

