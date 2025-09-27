Как путешествовать без следа: простые zero-waste привычки в дороге

Отказ от пластика и сортировка мусора стали частью жизни многих людей. Но стоит отправиться в дорогу — и привычные zero-waste ритуалы будто стираются. Кажется, что экологичные привычки сложно перенести в формат путешествий. На деле это не так: достаточно учесть несколько моментов на этапе планирования и взять с собой пару полезных вещей.

Транспорт и углеродный след

Организовать экологичный отпуск можно, начиная с выбора транспорта. Самолёт удобен, но именно он производит наибольшие выбросы углекислого газа при взлёте и посадке. Поэтому на коротких маршрутах стоит выбирать поезд или автобус. Так, путь от Москвы до Санкт-Петербурга на поезде оставляет около 29 кг CO₂, а перелёт — почти втрое больше.

Поезда удобнее и с практической точки зрения: они приезжают в центр города, тогда как из аэропорта приходится тратиться на такси или автобус. На месте лучше пользоваться электротранспортом: метро, трамвай, троллейбус. Даже обычный автобус экологичнее, чем автомобиль, ведь он перевозит десятки людей и снижает выбросы на каждого пассажира.

Арендуя машину, обратите внимание на электромобили или гибриды: при торможении и старте они не выбрасывают углекислый газ. А для коротких поездок отлично подойдут велосипеды и электросамокаты.

Чемодан без пластика

Первая проблема в дороге — туалетные принадлежности. Мини-упаковки шампуней и гелей кажутся удобными, но после поездки они неизбежно попадают в мусорное ведро. Замена проста:

Твёрдый шампунь и бальзам. Они занимают меньше места и сохраняют натуральные компоненты. К тому же брусок служит дольше, чем жидкая версия. Таблетки вместо зубной пасты. Их продают на развес, они не считаются жидкостью и идеально подходят для ручной клади. Твёрдый дезодорант. Без пластика и аэрозольных газов, хватает на год использования. Многоразовые ватные палочки и диски. Бамбук и хлопок не вызывают аллергии и выдерживают стирку. Шопер и тканевые мешочки. Заменят пластиковые пакеты при покупках. Многоразовая бутылка. Два литра воды в день — это минимум две пластиковые бутылки, которые можно легко заменить одной долговечной.

Во многих аэропортах и торговых центрах стоят питьевые фонтанчики, а в кофейнях можно попросить налить напиток в собственную ёмкость. Нередко за это даже делают скидку.

Сравнение форматов

Предмет Одноразовый вариант Zero-waste альтернатива Зубная паста Тюбик 100 мл Таблетки на развес Шампунь Пластиковая бутылка Твёрдый брусок Вода ПЭТ-бутылки Многоразовая ёмкость Пакеты Полиэтилен Шопер и мешочки Ватные палочки Синтетика Бамбук, хлопок

Советы шаг за шагом

На этапе бронирования выбирайте отели с пометкой «эко»: они экономят воду и электричество, используют локальные продукты, сокращают отходы. Откажитесь от мини-бутылочек в гостиницах: их всё равно выбрасывают после выселения. При заказе еды отдавайте предпочтение кафе с многоразовой посудой. Если берёте навынос — попросите без крышек и трубочек. Сортируйте мусор. Контейнеры для пластика, стекла и бумаги есть во многих городах. Во время прогулок не сходите с экотроп, разводите костёр только в разрешённых местах. Для подарков выбирайте полезные или съедобные сувениры: варенье, сладости, предметы местного производства.

А что если…

А если в городе нет сортировки мусора? Решение простое — часть отходов можно забрать с собой и выбросить позже. Например, упаковки от йогурта или пластиковые крышки. Для этого удобно иметь герметичный контейнер. Такой шаг не только уменьшает количество отходов, но и повышает личную ответственность.

Плюсы и минусы zero-waste в путешествии

Плюсы Минусы Экономия денег Нужно продумывать багаж Снижение углеродного следа Иногда нет условий для сортировки Лёгкий чемодан Не все кафе принимают свои контейнеры Поддержка местных производителей Привычки требуют времени Чистая природа и комфорт Винтаж и эко-товары могут стоить дороже

FAQ

Как выбрать эко-отель?

Ищите пометки «eco-friendly», «green hotel» или фильтры на туристических сайтах.

Сколько стоит твёрдый шампунь?

В среднем цена колеблется от 400 до 700 рублей, но хватает его в два раза дольше обычного.

Что лучше для воды: металл или стекло?

Металлическая бутылка легче и прочнее, стеклянная экологичнее и сохраняет вкус напитка.

Эко-путешествие — это не про лишения, а про осознанность. Маленькие шаги вроде многоразовой бутылки или отказа от пластиковых трубочек складываются в большой вклад в сохранение природы. Выбирая транспорт, жильё и привычки с заботой об экологии, вы делаете свой отпуск не только комфортным, но и ответственным. Пусть каждая поездка оставляет после себя только хорошие воспоминания, а не горы мусора.