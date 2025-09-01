Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Сербии
Флаг Сербии
© commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Где россиян встречают как родных: личный рейтинг тревел-блогера

Блогер Тим: Сербия лидирует по уровню гостеприимства к россиянам

Тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, поделился в блоге "В погоне за необычным" на платформе "Дзен" своим личным рейтингом стран, где россиян встречают особенно тепло.

Сербия — лидер по гостеприимству

На первое место Тим поставил Сербию:

"Тут достаточно сказать: "Я из России", — и у тебя уже плюс 100 очков доверия. Местные вспоминают про "братушек", обнимают, наливают ракию и спрашивают, зачем ты вообще платишь за жильё, если можно жить у них".

Монголия и Азия

На второй строчке оказалась Монголия. По словам блогера, монголы относятся к русским как к старшим братьям. Даже сам он, с "ирландской внешностью", чувствовал тепло, когда говорил по-русски.

Во Вьетнаме к россиянам хорошо относятся из-за исторической помощи в строительстве школ и дорог. А в Камбодже, как отметил автор, девушки из баров считают русских "чуть ли не мечтой".

Европа и Латинская Америка

В Греции, по словам Тима, общая вера и любовь к застольям создают ощущение родства. А на Кубе до сих пор помнят советских специалистов и инженеров, что формирует особое отношение к россиянам.

Другие страны из списка

Среди государств, которые тревел-блогер также назвал доброжелательными к россиянам:

  • Таиланд,

  • Индия,

  • Болгария,

  • Армения.

Итог

"Русских любят везде, где умеют пить, где ценят щедрость и где ещё помнят старые связи. Но главное — любят не за паспорт, а за то, как ты себя ведёшь", — подытожил Тим.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Блогер раскритиковала бизнес-зал Антальи за фастфуд и отсутствие алкоголя сегодня в 23:26

За вход почти 8 тысяч рублей — сервис уровня фастфуда: бизнес-зал в Анталье вызывает разочарование у туристов

Российская туристка сравнила бизнес-зал аэропорта Антальи с «Макдональдсом»: наггетсы, газировка и 95% русскоговорящих гостей за 90 долларов.

Читать полностью » Музей современного искусства в Варшаве открыл новое здание в 2024 году сегодня в 14:00

Варшава, которая помнит боль: музеи о войне и восстаниях, мимо которых не пройти

Варшава полна удивительных музеев! Откройте для себя 7 уникальных выставок, от истории польских евреев до музыкального наследия Шопена.

Читать полностью » EU Holidays в Сингапуре предложили бесплатные билеты в Дубай, но взимают сборы по $540 с человека сегодня в 13:05

Когда подарок дороже покупки: как "комплимент" турагента стал ловушкой

Женщина из Сингапура потратила 7 976 долларов на тур, надеясь на бесплатные билеты в Дубай, но столкнулась с неприятными сюрпризами. Подробности внутри.

Читать полностью » Гастрономический туризм: тренд путешествий по России сегодня в 12:47

Россия на вкус: почему гастротуризм стал новым трендом

Гастрономический туризм становится трендом в России: путешествия ради вкусов, региональных продуктов и фестивалей превращаются в новый формат отдыха.

Читать полностью » Как рестораны регионов России возрождают старинные рецепты сегодня в 11:44

Старинные блюда в новой подаче: тренд ресторанов регионов России

Рестораны регионов России возвращают старинные рецепты на столы. Это новый гастрономический тренд, объединяющий традиции и современность.

Читать полностью » Как развивается гастрономический туризм в российских регионах сегодня в 10:41

Гастрономический туризм в России: как регионы завоёвывают гурманов

Гастрономический туризм в России набирает обороты: регионы создают маршруты, фестивали и бренды, чтобы привлечь гурманов и рассказать о себе через еду.

Читать полностью » Вино и гастрономия России: лучшие регионы для дегустаций сегодня в 9:39

Где в России вино встречает гастрономию: маршруты для гурманов

Россия становится страной вина и гастрономии. Рассказываем о регионах, где дегустации превращаются в настоящее путешествие со вкусом.

Читать полностью » Традиционные блюда регионов России: кулинарная карта страны сегодня в 8:35

Кулинарные тайны регионов: продукты и блюда, которые стоит попробовать

Кулинарная карта России удивляет разнообразием. В каждом регионе свои продукты и блюда, которые отражают историю, природу и традиции народа.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи нашли 3000-летний бронзовый топор из метеоритного металла на острове Борнео
Спорт и фитнес

Женщины в марафоне: от античных запретов до равных прав в современном спорте
Мир

Великобритания передала Украине 60 тысяч снарядов и 2500 беспилотников за полтора месяца
СЗФО

Shot: Самолет-разведчик НАТО P-8A Poseidon обнаружен вблизи Мурманска
Питомцы

Более 600 корги прошли колонной по ВДНХ на первом параде породы
Садоводство

Эксперты рассказали, когда и как правильно обрезать малину осенью
Еда

Эксперт: помидоры быстрее портятся рядом с яблоками и бананами
Красота и здоровье

Врач Кришан объяснила, почему инфаркт у женщин легко перепутать с усталостью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet