Где россиян встречают как родных: личный рейтинг тревел-блогера

Тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, поделился в блоге "В погоне за необычным" на платформе "Дзен" своим личным рейтингом стран, где россиян встречают особенно тепло.

Сербия — лидер по гостеприимству

На первое место Тим поставил Сербию:

"Тут достаточно сказать: "Я из России", — и у тебя уже плюс 100 очков доверия. Местные вспоминают про "братушек", обнимают, наливают ракию и спрашивают, зачем ты вообще платишь за жильё, если можно жить у них".

Монголия и Азия

На второй строчке оказалась Монголия. По словам блогера, монголы относятся к русским как к старшим братьям. Даже сам он, с "ирландской внешностью", чувствовал тепло, когда говорил по-русски.

Во Вьетнаме к россиянам хорошо относятся из-за исторической помощи в строительстве школ и дорог. А в Камбодже, как отметил автор, девушки из баров считают русских "чуть ли не мечтой".

Европа и Латинская Америка

В Греции, по словам Тима, общая вера и любовь к застольям создают ощущение родства. А на Кубе до сих пор помнят советских специалистов и инженеров, что формирует особое отношение к россиянам.

Другие страны из списка

Среди государств, которые тревел-блогер также назвал доброжелательными к россиянам:

Таиланд ,

Индия ,

Болгария ,

Армения.

Итог