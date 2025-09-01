Где россиян встречают как родных: личный рейтинг тревел-блогера
Тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, поделился в блоге "В погоне за необычным" на платформе "Дзен" своим личным рейтингом стран, где россиян встречают особенно тепло.
Сербия — лидер по гостеприимству
На первое место Тим поставил Сербию:
"Тут достаточно сказать: "Я из России", — и у тебя уже плюс 100 очков доверия. Местные вспоминают про "братушек", обнимают, наливают ракию и спрашивают, зачем ты вообще платишь за жильё, если можно жить у них".
Монголия и Азия
На второй строчке оказалась Монголия. По словам блогера, монголы относятся к русским как к старшим братьям. Даже сам он, с "ирландской внешностью", чувствовал тепло, когда говорил по-русски.
Во Вьетнаме к россиянам хорошо относятся из-за исторической помощи в строительстве школ и дорог. А в Камбодже, как отметил автор, девушки из баров считают русских "чуть ли не мечтой".
Европа и Латинская Америка
В Греции, по словам Тима, общая вера и любовь к застольям создают ощущение родства. А на Кубе до сих пор помнят советских специалистов и инженеров, что формирует особое отношение к россиянам.
Другие страны из списка
Среди государств, которые тревел-блогер также назвал доброжелательными к россиянам:
-
Таиланд,
-
Индия,
-
Болгария,
-
Армения.
Итог
"Русских любят везде, где умеют пить, где ценят щедрость и где ещё помнят старые связи. Но главное — любят не за паспорт, а за то, как ты себя ведёшь", — подытожил Тим.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru