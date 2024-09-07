Как из обычного картофеля сделать идеальную жареную закуску

Жареная картошка - это классическое блюдо, которое любят многие. Но далеко не у всех получается приготовить её идеально. Слишком жирная, недожаренная, пересолёная - такие ошибки могут испортить вкус любимого гарнира. Давайте разберемся, как правильно жарить картошку, чтобы она получилась аппетитной и золотистой.

Выбор картофеля

Для жарки лучше всего подходят сорта картофеля с высоким содержанием крахмала, например, Гала, Ред Скарлетт или Королева Анна. Такие сорта дают более пышную и рассыпчатую текстуру после жарки. Избегайте молодого или слишком водянистого картофеля - он будет разваливаться при жарке.

Подготовка картошки

Тщательно промойте картофель и очистите от кожуры. Нарежьте его на ровные кубики или дольки среднего размера (примерно 2-3 см). Чем мельче нарезать, тем быстрее картошка будет готова. Обсушите кусочки картофеля бумажными полотенцами.

Выбор масла

Для жарки картофеля лучше всего использовать растительное масло с высокой температурой дымления, например, подсолнечное, кукурузное или арахисовое. Оливковое масло не подходит, так как при высоких температурах оно может горчить.

Жарка картошки

Разогрейте масло в сковороде или кастрюле до температуры около 180°С. Опускайте кусочки картофеля в масло небольшими порциями, чтобы не снижать температуру. Жарьте картошку до золотистой корочки, периодически помешивая. Это займет около 15-20 минут.

Немаловажно, чтобы масло полностью покрывало картофель. Для этого нужно использовать достаточный объем масла и не перегружать сковороду. Также важно не солить картошку в процессе жарки, иначе она может пригорать.

Завершение и подача

Когда картошка подрумянится, выньте ее из масла и переложите на бумажные полотенца, чтобы впитать лишний жир. Посолите и поперчите по вкусу. Для особого аромата можно посыпать измельченной зеленью.

Подавайте горячую жареную картошку сразу, пока она хрустящая снаружи и мягкая внутри. Она прекрасно дополнит любое мясное или рыбное блюдо. Не забудьте про любимые соусы - майонез, кетчуп или чесночный соус. Теперь вы знаете все секреты идеальной жареной картошки!

Фото: Chris Corwin.