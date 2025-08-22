Хрустящая закуска с последствиями: как фри разрушает здоровье

Картофель фри давно стал "любимым guilty pleasure", но врачи предупреждают: если есть его регулярно — хотя бы три порции в неделю — риск развития диабета увеличивается почти на 20%. Об этом рассказала диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ "Питания и биотехнологии" Татьяна Залетова.

Почему фри — не просто углеводы

Сам по себе картофель не опасен. Проблема в способе приготовления и "взрывоопасной" комбинации:

быстрые углеводы + переработанные жиры;

длительная термическая обработка во фритюре.

При жарке образуются канцерогены (например, акриламид), которые усиливают оксидативный стресс. Это нарушает чувствительность к инсулину и повреждает стенки сосудов.

Кроме того:

в фастфуде часто используются трансжиры, провоцирующие хроническое воспаление;

при высокой температуре полностью разрушается клетчатка → глюкоза усваивается быстрее → гликемическая нагрузка возрастает.

Как снизить риски и всё-таки есть картошку

Диетолог рекомендует заменить картофель фри на более безопасные варианты:

варёный или запечённый картофель;

подавать его вместе с зеленью и овощами — они добавляют клетчатку и компенсируют углеводную нагрузку;

использовать полезные жиры, например оливковое масло (а не фритюр с трансжирами).

Иногда побаловать себя порцией фри — не страшно, но лучше не превращать её в привычку через день. Особенно если здоровье — не просто словo.