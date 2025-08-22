Хрустящая закуска с последствиями: как фри разрушает здоровье
Картофель фри давно стал "любимым guilty pleasure", но врачи предупреждают: если есть его регулярно — хотя бы три порции в неделю — риск развития диабета увеличивается почти на 20%. Об этом рассказала диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ "Питания и биотехнологии" Татьяна Залетова.
Почему фри — не просто углеводы
Сам по себе картофель не опасен. Проблема в способе приготовления и "взрывоопасной" комбинации:
- быстрые углеводы + переработанные жиры;
- длительная термическая обработка во фритюре.
При жарке образуются канцерогены (например, акриламид), которые усиливают оксидативный стресс. Это нарушает чувствительность к инсулину и повреждает стенки сосудов.
Кроме того:
- в фастфуде часто используются трансжиры, провоцирующие хроническое воспаление;
- при высокой температуре полностью разрушается клетчатка → глюкоза усваивается быстрее → гликемическая нагрузка возрастает.
Как снизить риски и всё-таки есть картошку
Диетолог рекомендует заменить картофель фри на более безопасные варианты:
- варёный или запечённый картофель;
- подавать его вместе с зеленью и овощами — они добавляют клетчатку и компенсируют углеводную нагрузку;
- использовать полезные жиры, например оливковое масло (а не фритюр с трансжирами).
Иногда побаловать себя порцией фри — не страшно, но лучше не превращать её в привычку через день. Особенно если здоровье — не просто словo.
