Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:11

Хрустящая закуска с последствиями: как фри разрушает здоровье

Три порции картофеля фри в неделю повышают риск диабета на 20%

Картофель фри давно стал "любимым guilty pleasure", но врачи предупреждают: если есть его регулярно — хотя бы три порции в неделю — риск развития диабета увеличивается почти на 20%. Об этом рассказала диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФИЦ "Питания и биотехнологии" Татьяна Залетова.

Почему фри — не просто углеводы

Сам по себе картофель не опасен. Проблема в способе приготовления и "взрывоопасной" комбинации:

  • быстрые углеводы + переработанные жиры;
  • длительная термическая обработка во фритюре.

При жарке образуются канцерогены (например, акриламид), которые усиливают оксидативный стресс. Это нарушает чувствительность к инсулину и повреждает стенки сосудов.

Кроме того:

  • в фастфуде часто используются трансжиры, провоцирующие хроническое воспаление;
  • при высокой температуре полностью разрушается клетчатка → глюкоза усваивается быстрее → гликемическая нагрузка возрастает.

Как снизить риски и всё-таки есть картошку

Диетолог рекомендует заменить картофель фри на более безопасные варианты:

  • варёный или запечённый картофель;
  • подавать его вместе с зеленью и овощами — они добавляют клетчатку и компенсируют углеводную нагрузку;
  • использовать полезные жиры, например оливковое масло (а не фритюр с трансжирами).

Иногда побаловать себя порцией фри — не страшно, но лучше не превращать её в привычку через день. Особенно если здоровье — не просто словo.

