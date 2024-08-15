Баклажаны, напоминающие грибы: одинаково вкусны и в горячем, и в холодном виде

Баклажаны — отличный ингредиент для приготовления разнообразных закусок. Одна из них — баклажаны со сметаной и зеленью, по вкусу напоминающие грибы.
Ингредиенты:
- 2 баклажана;
- 150 г сметаны (20% жирности);
- половина головки чеснока;
- 2 луковицы;
- 3 веточки укропа;
- молотая красная паприка по вкусу;
- растительное масло;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление
- Очистите баклажаны от кожуры с помощью специального ножа для чистки овощей.
- Снимите шелуху с лука и нарежьте его крупными кусочками. Обжарьте лук на разогретой сковороде с маслом.
- Добавьте нарезанные баклажаны к луку, посолите и обжаривайте вместе в течение 18-20 минут.
- В отдельной сухой ёмкости смешайте сметану, мелко нарезанную зелень, перец, паприку и натёртый на мелкой тёрке чеснок. Тщательно всё перемешайте и посолите.
- Добавьте заправку из сметаны и зелени к овощам и тушите на среднем огне в течение 3-4 минут.
Подавайте закуску горячей или холодной, разложив по тарелкам. Если хотите сохранить блюдо на ночь, уберите его в холодильник.
Фото: commons.wikimedia.org/ Fructibus (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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