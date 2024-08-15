Баклажаны, напоминающие грибы: одинаково вкусны и в горячем, и в холодном виде

Баклажаны со сметаной и чесноком: по вкусу эта закуска очень похожа на грибы

Баклажаны — отличный ингредиент для приготовления разнообразных закусок. Одна из них — баклажаны со сметаной и зеленью, по вкусу напоминающие грибы.

Ингредиенты:

2 баклажана;

150 г сметаны (20% жирности);

половина головки чеснока;

2 луковицы;

3 веточки укропа;

молотая красная паприка по вкусу;

растительное масло;

соль и перец по вкусу.

Приготовление

Очистите баклажаны от кожуры с помощью специального ножа для чистки овощей. Снимите шелуху с лука и нарежьте его крупными кусочками. Обжарьте лук на разогретой сковороде с маслом. Добавьте нарезанные баклажаны к луку, посолите и обжаривайте вместе в течение 18-20 минут. В отдельной сухой ёмкости смешайте сметану, мелко нарезанную зелень, перец, паприку и натёртый на мелкой тёрке чеснок. Тщательно всё перемешайте и посолите. Добавьте заправку из сметаны и зелени к овощам и тушите на среднем огне в течение 3-4 минут.

Подавайте закуску горячей или холодной, разложив по тарелкам. Если хотите сохранить блюдо на ночь, уберите его в холодильник.

Фото: commons.wikimedia.org/ Fructibus (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)