Запечённый кабачок с травами
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:35

Кабачки, которые съедят даже дети: хитрость, о которой молчат повара

Рецепт кабачков в кляре вошёл в топ-10 блюд летнего сезона по версии Росстата

Вы когда-нибудь пробовали закуску, которая сочетает в себе легкость и насыщенный вкус? Кабачки кружочками в кляре в сухарях — это именно то блюдо, которое может стать звездой вашего стола! Оно идеально подходит как для быстрого перекуса, так и для уютного семейного ужина. Приготовить это лакомство сможет даже новичок на кухне — все просто и быстро!

Ингредиенты

  • Кабачки (или цукини) — 500 г
  • Куриные яйца (крупные) — 2 шт.
  • Панировочные сухари — 120 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Растительное масло (без запаха) — 2 ст. л.

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов. Начните с того, что соберите все необходимые продукты по списку. Тщательно промойте кабачки под проточной водой, обсушите и отрежьте хвостики. Если они зрелые, удалите кожуру и семена. Нарежьте их кружочками толщиной около 1 см, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы они выпустили лишнюю влагу. Затем промокните их бумажным полотенцем.

Яйца тоже нужно тщательно помыть, затем разбить в миску, добавить соль и перец по вкусу. Взбейте смесь венчиком или вилкой. Если хотите, добавьте любимые специи. Насыпьте панировочные сухари на плоскую тарелку. Лучше использовать сухари светлого цвета, чтобы получить аппетитную золотистую корочку.

Обмакните каждый кружок кабачка сначала в яичную смесь, затем в сухари. Обжаривайте на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета. Не забудьте перевернуть и пожарить с другой стороны. Выложите готовые кабачки на тарелку и подавайте с соусом: сметаной с чесноком или томатно-чесночным соусом.

Советы по приготовлению

  • Для рецепта лучше выбирать молодые кабачки с гладкой кожицей. Однако и зрелые плоды тоже подойдут.
  • В кляр можно добавлять различные специи по вашему вкусу.
  • Используйте растительное масло без запаха для жарки.
  • В качестве альтернативы панировке можно взять молотые кукурузные хлопья или кукурузную муку.

Почему в арабских странах кофе подают в чашке без ручки и не доливают до краёв сегодня в 20:16

Не сорт и не страна: что на самом деле скрывает фраза "кофе по-арабски"

Почему нельзя говорить «арабский кофе» и зачем наливают чашку не до краёв? Разбираемся в тонкостях кофе по-арабски — напитка, за которым стоит целая культура.

Читать полностью » В горчице популярных марок нашли пестициды и избыток дрожжей — исследование 2024 года вчера в 21:09

Семена, уксус, специи — и ничего лишнего: как найти настоящую горчицу

Горчица может скрывать в себе пестициды и бактерии. Эксперт Елена Мясникова объясняет, как выбрать безопасный продукт и на что смотреть в составе.

Читать полностью » Скрытый голод опасен гиповитаминозом и ускоренным старением — предупреждение врача вчера в 21:03

Не желудок, а тело голодает: скрытый синдром, который разрушает изнутри

Вы едите, но постоянно ощущаете голод? Возможно, у вас синдром скрытого голода. Диетолог Нурия Дианова объясняет, как его распознать и что делать.

Читать полностью » Яйца Орсини: альтернатива омлету с запечённым белком и текучим желтком вчера в 20:47

Яичница, которую подают, как десерт: французский способ удивить всех за завтраком

Воздушные, как облако, и с мягким желтком в центре — яйца Орсини могут стать вашим новым любимым завтраком. Рассказываем, как приготовить эффектное блюдо без хлопот.

Читать полностью » Приготовьте хрустящие куриные наггетсы в духовке без фритюра вчера в 18:15

Сочные наггетсы без вреда: готовлю в духовке всего 20 минут — пальчики оближешь

Сочные и хрустящие наггетсы в духовке — отличная альтернатива жареным! Рецепт с пошаговым приготовлением и советами, как сделать их еще вкуснее и полезнее.

Читать полностью » Разогрев овощей, молочных и мясных продуктов в СВЧ снижает их пользу и может быть вреден вчера в 17:09

Разогрели не то — и получили токсин: что никогда не стоит класть в микроволновку

Узнайте, какие продукты теряют полезные свойства или становятся опасными при нагреве в СВЧ.

Читать полностью » Настоящая колбаса должна содержать только свинину, говядину, яйца и молоко вчера в 16:03

Покупаете колбасу по привычке — а на самом деле играете в рулетку со здоровьем: хитрости производителей

Как выбрать качественную «Докторскую» колбасу? 5 важных критериев: от состава до внешнего вида. Узнайте, как отличить подделку и купить вкусный продукт.

Читать полностью » Ошибки при варке свёклы: медленный огонь и соль делают овощ жёстким и безвкусным вчера в 15:21

Никогда не делайте этого со свеклой: это главная ошибка при варке — вкус будет испорчен

Узнайте, как избежать 3 распространенных ошибок при варке свеклы, чтобы она получилась сладкой, сочной и сохранила все полезные свойства.

Читать полностью »

