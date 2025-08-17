Кабачки, которые съедят даже дети: хитрость, о которой молчат повара

Вы когда-нибудь пробовали закуску, которая сочетает в себе легкость и насыщенный вкус? Кабачки кружочками в кляре в сухарях — это именно то блюдо, которое может стать звездой вашего стола! Оно идеально подходит как для быстрого перекуса, так и для уютного семейного ужина. Приготовить это лакомство сможет даже новичок на кухне — все просто и быстро!

Ингредиенты

Кабачки (или цукини) — 500 г

Куриные яйца (крупные) — 2 шт.

Панировочные сухари — 120 г

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Растительное масло (без запаха) — 2 ст. л.

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов. Начните с того, что соберите все необходимые продукты по списку. Тщательно промойте кабачки под проточной водой, обсушите и отрежьте хвостики. Если они зрелые, удалите кожуру и семена. Нарежьте их кружочками толщиной около 1 см, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы они выпустили лишнюю влагу. Затем промокните их бумажным полотенцем.

Яйца тоже нужно тщательно помыть, затем разбить в миску, добавить соль и перец по вкусу. Взбейте смесь венчиком или вилкой. Если хотите, добавьте любимые специи. Насыпьте панировочные сухари на плоскую тарелку. Лучше использовать сухари светлого цвета, чтобы получить аппетитную золотистую корочку.

Обмакните каждый кружок кабачка сначала в яичную смесь, затем в сухари. Обжаривайте на разогретой сковороде с маслом до золотистого цвета. Не забудьте перевернуть и пожарить с другой стороны. Выложите готовые кабачки на тарелку и подавайте с соусом: сметаной с чесноком или томатно-чесночным соусом.

Советы по приготовлению