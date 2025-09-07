Закуска, которая кажется простой, но скрывает сложный вкус и пользу

Представьте: вы готовите закуску, которая выглядит как ресторанное блюдо, но занимает всего 20 минут и требует минимум усилий. А что, если я скажу, что это ещё и полезно для фигуры? Давайте разберёмся, как пожарить кабачки на сковороде с чесноком, чтобы они стали хитом на вашем столе!

Ингредиенты для блюда

Для этого простого и аппетитного рецепта вам понадобятся свежие продукты. Вот список:

Цукини (или обычные кабачки) — 2 шт. (лучше молодые, с тонкой кожицей)

Растительное масло — 3 ст. л.

Пшеничная мука — 2 ст. л. (для обвалки)

Для кляра:

Яйца (крупное) — 1 шт.

Чесночный порошок (по желанию) — 0.5 ч. л.

Пшеничная мука — 2 ст. л.

Перец чёрный молотый — по вкусу

Соль — по вкусу

Молоко — 2 ст. л.

Для соуса:

Сметана — 60 г

Чеснок — 1 зубчик

Укроп — 2-3 веточки (около 10 г)

Майонез — 1 ст. л.

Перец чёрный молотый — щепотка

Соль — щепотка

Пошаговый рецепт

Начнём с соуса — он должен настояться, пока мы жарим кабачки. Это сделает блюдо ещё вкуснее!

Укроп вымойте, обсушите и мелко порубите. В мисочке соедините сметану, майонез, укроп, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Всё хорошо перемешайте и дайте настояться — пусть ароматы раскроются.

Выберите свежие кабачки среднего размера — они должны быть с мелкими семечками и нежной кожицей. Тщательно вымойте их, обсушите, срежьте кончики и нарежьте вдоль брусочками. Длина — чтобы помещались в сковороду, толщина — не более 1 см, чтобы прожарились быстро.

Взбейте яйцо с молоком в миске. Добавьте муку (лучше просеять, чтобы избежать комочков), соль, перец и чесночный порошок. Перемешайте до однородности — консистенция должна напоминать тесто для блинов. Если яйцо маленькое, возьмите два. Свежий чеснок в кляре может подгореть, так что порошок — лучший выбор, или вообще пропустите, если чеснока достаточно в соусе.

Каждый брусочек обваляйте в муке со всех сторон. Для удобства можно положить кабачки в пакет, добавить муку, завязать и потрясти — так мука распределится равномерно. Затем обмакните в кляр и сразу жарьте на разогретом растительном масле на среднем огне до румяной корочки со всех сторон.

Готовые кабачки выложите на бумажные салфетки, чтобы ушёл лишний жир. Подавайте с соусом — и вуаля! Закуска готова. Это блюдо не только вкусно, но и красиво смотрится на тарелке, особенно если украсить зеленью.

Советы и вариации

Если хотите разнообразить рецепт, попробуйте добавить в кляр немного сыра или зелени — это придаст новый оттенок вкуса. А для тех, кто следит за фигурой, учтите: калорийность одного порции — около 150 ккал, благодаря овощам. Кабачки можно жарить и на гриле, но на сковороде они получаются сочнее. Храните остатки в холодильнике до 2 дней, но лучше есть свежими.

Этот рецепт доказывает, что простота — залог успеха. Кабачки в кляре с чесноком станут вашим любимым блюдом на каждый день или праздник. Попробуйте и поделитесь впечатлениями!