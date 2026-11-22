Сковорода уже сделала половину дела: овощной салат с сыром удивляет сочетанием текстур
В этом сочетании привлекает игра температур и текстур: горячие, только что снятые со сковороды брусочки кабачка встречаются с прохладным соленым сыром и хрустом болгарского перца. Жареный кабачок приобретает плотность и едва уловимый ореховый оттенок, который делает овощ полноценным центром блюда, а не просто фоном.
Ингредиенты
- Кабачок (вес нарезанных брусочков) — 350 г
- Перец болгарский (вес нарезанной соломки) — 150 г
- Помидоры черри — 150 г
- Фета (без рассола) — 150 г
- Петрушка (нарезанная) — 2 ст. л.
- Чеснок (измельченный) — 1 г
- Соль — по вкусу
- Масло растительное — по вкусу
- Масло оливковое — 1 ст. л.
Приготовление
- Для рецепта лучше выбрать молодые кабачки с тонкой кожицей. Нарезать их брусочками примерно 1х3 см, слегка посолить и оставить в миске, чтобы овощи пустили сок.
- Болгарский перец очистить от семян и нарезать соломкой. Обжарить в небольшом количестве масла в течение 3 минут: перец должен перестать быть сырым, но сохранить характерный хруст.
- Сыр фета нарезать кубиками и заправить одной столовой ложкой оливкового масла.
- Слить сок с кабачков, промокнуть их бумажным полотенцем и обжарить в растительном масле до появления легкого румянца.
- В горячие кабачки добавить измельченный чеснок и рубленую петрушку.
- Дать овощам остыть, после чего выложить их в салатник и добавить кубики феты.
Помидоры черри в исходном списке ингредиентов присутствуют, однако в самом процессе приготовления не упомянуты. Их можно добавить в финале, нарезав половинками, чтобы внести в салат кислинку и сочность.
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