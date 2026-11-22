В этом сочетании привлекает игра температур и текстур: горячие, только что снятые со сковороды брусочки кабачка встречаются с прохладным соленым сыром и хрустом болгарского перца. Жареный кабачок приобретает плотность и едва уловимый ореховый оттенок, который делает овощ полноценным центром блюда, а не просто фоном.

Ингредиенты

Кабачок (вес нарезанных брусочков) — 350 г

Перец болгарский (вес нарезанной соломки) — 150 г

Помидоры черри — 150 г

Фета (без рассола) — 150 г

Петрушка (нарезанная) — 2 ст. л.

Чеснок (измельченный) — 1 г

Соль — по вкусу

Масло растительное — по вкусу

Масло оливковое — 1 ст. л.

Приготовление

Для рецепта лучше выбрать молодые кабачки с тонкой кожицей. Нарезать их брусочками примерно 1х3 см, слегка посолить и оставить в миске, чтобы овощи пустили сок. Болгарский перец очистить от семян и нарезать соломкой. Обжарить в небольшом количестве масла в течение 3 минут: перец должен перестать быть сырым, но сохранить характерный хруст. Сыр фета нарезать кубиками и заправить одной столовой ложкой оливкового масла. Слить сок с кабачков, промокнуть их бумажным полотенцем и обжарить в растительном масле до появления легкого румянца. В горячие кабачки добавить измельченный чеснок и рубленую петрушку. Дать овощам остыть, после чего выложить их в салатник и добавить кубики феты.

Помидоры черри в исходном списке ингредиентов присутствуют, однако в самом процессе приготовления не упомянуты. Их можно добавить в финале, нарезав половинками, чтобы внести в салат кислинку и сочность.