Как приготовить идеальную жареную картошку с луком с минимальным количеством масла

Этот рецепт — классика домашней кухни, которая никогда не подводит. Жареная картошка с луком идеально подходит как самостоятельное блюдо с салатом или как гарнир к мясу, птице и рыбе. Она проста в приготовлении, но требует внимания к деталям, чтобы получилась ароматной и не разварившейся.

Ингредиенты

Чтобы блюдо вышло удачным, выбирайте качественные продукты. Вот что понадобится:

Картофель: 600 г (среднего размера, без позеленевших или подмороженных клубней — они ровные, равномерного цвета и без повреждений).

Лук репчатый: 1 шт.

Растительное масло: 30 г (не переусердствуйте, чтобы не сделать блюдо слишком калорийным).

Соль: по вкусу.

Сухие специи: по вкусу (например, паприка или сушёный чеснок для пикантности).

Пошаговый рецепт

Начнём с картофеля — основы всего. Сначала промойте клубни от земли и очистите их овощечисткой. Затем ещё раз ополосните в холодной воде: это смоет лишний крахмал и предотвратит разваривание во время жарки. Слейте воду и слегка обсушите картофель — так он лучше прожарится.

Теперь займёмся луком. Очистите его, промойте и нарежьте кусочками. Лук добавит аромата и сладости, но следите, чтобы он не подгорел.

Возьмите сковороду с высокими бортиками — чем шире, тем лучше, чтобы картофель лежал тонким слоем и жарился равномерно, а не тушился. Налейте немного растительного масла и разогрейте его. Выложите нарезанный лук и обжарьте до слегка золотистого цвета — это займёт пару минут. Не передержите, иначе лук станет горьким.

Добавьте к луку нарезанный картофель (нарежьте его заранее на тонкие ломтики или кубики — как вам удобнее). Перемешайте всё деревянной лопаткой, чтобы лук равномерно распределился. Готовьте на среднем огне около 15 минут, но время зависит от сорта картофеля и размера сковороды. Периодически помешивайте, чтобы ничего не пригорело.

Когда картофель почти готов (он должен стать мягким внутри и хрустящим снаружи), посолите и добавьте сухие специи. Ещё раз аккуратно перемешайте и снимите с огня. Кто-то любит картошку более румяной — тогда подержите ещё пару минут, но ориентируйтесь на свои предпочтения.

Советы и вариации

Чтобы сделать блюдо ещё вкуснее, попробуйте добавить в конце жарки немного чеснока или зелени — укропа или петрушки. А если хотите экспериментировать, используйте сладкий лук вместо репчатого для более нежного вкуса. Помните: чем меньше масла, тем полезнее блюдо, но для хрустящей корочки оно необходимо. Подавайте горячим — так аромат раскрывается полностью.

Готовьте с душой, и ваш обед станет незабываемым. Приятного аппетита!