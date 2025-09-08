Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
жаренная картошка
жаренная картошка
© Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:26

Быстрый ужин из картофеля и грибов: меньше усилий, больше вкуса без лишних трат

Маринованные грибы добавят пикантности жареной картошке

Хотите быстро и вкусно накормить семью, используя простые продукты, которые всегда под рукой? Жареная картошка с грибами и луком — именно то блюдо, которое вы легко приготовите в любое время года. Это универсальный рецепт, который не требует особых кулинарных навыков, а результат порадует даже самых взыскательных гурманов.

Ингредиенты

  • Картофель — 7 штук
  • Шампиньоны — 250 грамм
  • Лук — 2 штуки
  • Растительное масло — 20 грамм
  • Соль — по вкусу
  • Сухие специи — по желанию

Пошаговый рецепт

Начните с очистки картофеля и промойте его под холодной водой. Это важно, чтобы убрать лишний крахмал — так картошка не развалится при жарке и получится более рассыпчатой. Грибы тщательно промойте и обсушите, затем нарежьте на небольшие кусочки. Лук очистите и мелко порежьте.

Разогрейте глубокую сковороду и налейте немного растительного масла. Сначала обжарьте лук до прозрачности — это займёт 1-2 минуты. Затем добавьте грибы и продолжайте жарить ещё 3-4 минуты, чтобы они слегка подрумянились и отдали свой аромат.

После этого выложите в сковороду картофель, аккуратно перемешайте с луком и грибами. Жарьте всё вместе на среднем огне около 15-20 минут, периодически помешивая. Если хотите получить хрустящую корочку, не накрывайте сковороду крышкой. Для более нежного и пропаренного картофеля — готовьте под крышкой.

В конце посолите блюдо и добавьте любимые специи. Обычно достаточно молотого чёрного перца, но можно использовать и другие пряности по вкусу.

Советы для идеального блюда

  1. Для более яркого вкуса можно добавить в конце немного свежей зелени — укропа или петрушки.
  2. Если у вас есть время, попробуйте замариновать грибы в небольшом количестве соевого соуса или бальзамического уксуса — это придаст блюду пикантность.
  3. Чтобы сделать блюдо более сытным, можно добавить кусочки копчёного мяса или колбасы.

Жареная картошка с грибами и луком — это простой, но очень вкусный вариант для семейного ужина. Рецепт не требует дорогих ингредиентов или сложной подготовки, а результат всегда радует своим ароматом и насыщенным вкусом. Попробуйте, и вы убедитесь, что из обычных продуктов можно приготовить настоящее гастрономическое удовольствие!

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: раздельное приготовление лука и моркови улучшает вкус зажарки сегодня в 15:02

Обычная ошибка с зажаркой превращает суп в горечь — её совершают все

Почему в рецептах овощи готовят отдельно и к чему приведёт экономия времени на зажарке? Разбираем кулинарное правило, которое влияет на вкус блюд.

Читать полностью » Помидоры черри придадут рису в сметане с овощами легкую сладость сегодня в 14:34

Сметана и овощи с рисом: дешевый способ удивить гостей изысканным блюдом

Узнайте, как приготовить нежный рис в сметане с овощами — простой и вкусный рецепт, который станет отличным гарниром.

Читать полностью » Диетолог Гинзбург: после 50 лет лучше выбирать гречку, перловку и овощи на пару сегодня в 12:46

Идеальный гарнир для зрелого возраста: диетолог назвал три варианта

Диетолог назвал три лучших гарнира для людей после 50 лет. Они замедляют старение, снижают холестерин и помогают защитить сосуды.

Читать полностью » Кабачки, тушенные в сметане, подходят для поддержания фигуры сегодня в 12:42

Кабачки в сметане: простой рецепт с неожиданным эффектом для фигуры и здоровья

Откройте секрет быстрого и полезного блюда: кабачки в сметане за 20 минут! Низкокалорийно, вкусно, идеально для диеты и здоровья.

Читать полностью » Врач Артингстолл: чрезмерное употребление матчи может вызвать анемию сегодня в 12:28

Матча — суперфуд или скрытая угроза? Учёные нашли обратную сторону модного чая

Врач предупредила: матча может мешать усвоению железа и в больших количествах привести к анемии. Но умеренное употребление безопасно.

Читать полностью » Жареные вешенки идеально сочетаются с макаронами, отварным картофелем или овощами сегодня в 12:08

Грибы-долгожители: как вешенки помогают бороться с холестерином и старением

Вкусный рецепт жареных вешенок с луком: быстро, сытно и полезно. Грибы, которые удивят вас вкусом и пользой для здоровья.

Читать полностью » Сливки сделают пюре из цветной капусты нежнее сегодня в 11:34

Быстрый и полезный гарнир: как приготовить пюре из цветной капусты за 15 минут

Узнайте, как быстро и просто приготовить нежное пюре из цветной капусты со сливками.

Читать полностью » Отбивные с помидорами и сыром лучше подавать с овощными салатами сегодня в 10:55

Быстрый семейный ужин: рецепт отбивных с помидорами и сыром для занятых

Узнайте, как за 30 минут приготовить сочные отбивные из свинины с помидорами и сыром в духовке — идеальное блюдо для семейного ужина и праздничного стола.

Читать полностью »

Новости
Дом

Детская для девочки: советы дизайнера Казачковой по зонированию и цветам
Питомцы

Кролики живут от 5 до 10 лет: факторы влияния на долголетие
Красота и здоровье

Диетологи советуют готовить яичницу на сливочном масле для сохранения витаминов
Наука и технологии

Учёные Южной Кореи обнаружили аномалию гравитации в данных 26 500 двойных звёздных систем
Питомцы

Стресс у хомяков проявляется в изменении поведения — ветеринары
Наука и технологии

5 млн лет эволюции: муравьи нарушают видовые границы для генетического превосходства
Туризм

В Логроньо в сентябре проходит Фиеста де Сан-Матео с топтанием винограда
Культура и шоу-бизнес

Олег Газманов получил травму пальца после концерта на Камчатке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet