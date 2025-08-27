Вкус детства на современный лад: как превратить простые продукты в кулинарный шедевр

Задумывались, как быстро и вкусно перекусить? Пирожки с колбасой и сыром на сковороде — это отличный выбор! Они напоминают горячие бутерброды или пиццу, особенно когда сыр внутри расплавлен и тянется. Давайте разберемся, как их приготовить.

Ингредиенты

Молоко — 200 г

Сухие дрожжи — 6 г

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 0.5 ч. л.

Растительное масло (для теста и жарки) — 3 ст. л.

Пшеничная мука (и немного для подсыпки) — 350 г

Сыр (по вашему выбору) — 150 г

Вареная колбаса — 150 г

Пошаговое приготовление

Начнем с подготовки. Просейте муку через сито — это насытит её кислородом и сделает тесто более воздушным. Выбирайте сыр, который хорошо плавится и легко натирается. Нагрейте молоко до температуры 35-37 градусов. Оно должно быть теплым, но не горячим, чтобы не убить дрожжи. Добавьте в молоко сухие дрожжи, соль и сахар, хорошо перемешайте.

Влейте растительное масло и постепенно добавляйте муку, ориентируясь на консистенцию теста. Оно должно быть мягким и пластичным. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час, чтобы оно увеличилось в объеме.

Для начинки нарежьте колбасу и сыр. Можно использовать разные способы: положить их пластами, нарезать кубиками или натереть на терке. Последний вариант делает начинку более нежной. Из теста сформируйте небольшие лепешки, положите начинку и слепите пирожки. Пока вы будете лепить, первые пирожки уже немного подойдут.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите пирожки. Готовьте их на небольшом огне по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Выкладывайте готовые пирожки в миску. Если хотите, чтобы они были мягкими, накройте их полотенцем. Пирожки с колбасой и сыром готовы — приятного аппетита.