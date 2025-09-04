Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ризотто с белыми грибами
Ризотто с белыми грибами
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:26

Грибы с сыром: контраст, который доказывает — роскошь прячется в самых скромных ингредиентах

Рецепт жареных грибов с сыром: ингредиенты и шаги

Хотите быстро приготовить что-то необычное и очень ароматное? Жареные грибы с сыром — именно то, что нужно! Это нежное, сочное блюдо с аппетитной густой подливкой отлично дополнит любой гарнир или мясо. А ещё его можно легко адаптировать под свой вкус — замените сливки на сметану, выберите любимый сыр или используйте лесные грибы вместо шампиньонов.

Ингредиенты

  • Шампиньоны — 400 г
  • Сливки жирные — 150 мл
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Растительное масло — 20 г
  • Соль, специи — по вкусу

Как приготовить: пошагово

Выбирайте самые свежие шампиньоны — от этого зависит вкус. Сыр берите по своему вкусу, ведь именно он придаёт блюду характерный аромат. Сливки можно использовать любой жирности: чем жирнее, тем насыщеннее соус. Лавровый лист добавляет тонкий аромат, но если вы не любите, смело его пропускайте.

Тщательно промойте грибы под проточной водой и обсушите их бумажным полотенцем. Нарежьте шампиньоны ломтиками — не слишком мелко, чтобы они не превратились в кашу при жарке.

Разогрейте сковороду и влейте растительное масло (или сливочное, если предпочитаете). Выложите грибы и жарьте 5-7 минут, пока они не уменьшатся в размере и не пустят сок, который затем испарится.

Залейте грибы сливками, добавьте соль, специи и лавровый лист. Доведите до кипения и тушите 5-7 минут. После этого лавровый лист обязательно уберите — иначе он перебьёт грибной аромат.

Натрите сыр на тёрке. Важно добавлять сыр постепенно: небольшими порциями, перемешивая после каждой, чтобы он равномерно расплавился и не слипся в комок.

