Цветная капуста в кляре
© Adobe Stock by oktay is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:45

Хрустящая корочка или здоровье: эта дилемма заставит вас пересмотреть рецепт жареной рыбы

Мясо и рыба в кляре: почему этот способ приготовления опасен для здоровья

Мясо и рыба по праву считаются важными продуктами в рационе: они снабжают организм белком, железом, цинком и витаминами, необходимыми для крепкого иммунитета и нормальной работы всех систем. Но далеко не всегда польза этих блюд сохраняется — многое зависит от способа приготовления.

Чем опасен кляр

Кулинарный приём с кляром кажется удобным: он удерживает соки внутри и делает мясо или рыбу более сочными. Плюс кляр богат углеводами, что придаёт блюду дополнительную питательность. Однако на этом его плюсы заканчиваются.

При жарке в масле под воздействием высоких температур происходит разрушение значительной части витаминов и микроэлементов. Кроме того, привычка щедро сдабривать кляр специями оборачивается задержкой жидкости в организме и скачками давления.

Калорийная ловушка

Особенно опасным становится блюдо, если его готовят во фритюре. В таком случае количество калорий резко возрастает, а вместе с ними и доля вредных жиров. Это прямой путь к повышению уровня холестерина.

При нагревании масла до высоких температур образуются трансжиры. Эти соединения считаются одними из самых вредных для здоровья: они повышают риск хронических воспалений, болезней сердца и даже диабета.

Удар по пищеварению

Жареные блюда в кляре отличаются тяжёлым усвоением. Они могут вызвать ощущение переполненности желудка, вздутие, а у людей с заболеваниями ЖКТ — заметный дискомфорт. Именно поэтому такие продукты особенно нежелательны при проблемах с пищеварением.

"При жарке на высоких температурах в масле могут образовываться трансжиры, которые крайне вредны для здоровья", — отметила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Альтернатива жарке

Тем, кто любит хрустящую корочку, диетологи советуют отказаться от сковороды в пользу духовки. Запекание позволяет сохранить питательную ценность рыбы и мяса, при этом уменьшить количество жиров и снизить нагрузку на организм.

Таким образом, выбор способа приготовления играет ключевую роль. Кляр и масло при жарке превращают полезные продукты в потенциальный вред для здоровья, тогда как запекание помогает сохранить вкус и пользу.

