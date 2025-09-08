Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Огурцы
Огурцы
© Designed by Freepik by pvproductions is licensed under Public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:11

Нескучный способ есть огурцы: быстрый рецепт с чесноком и соевым соусом

Жареные огурцы сочетаются с мясом

Представьте себе, что обычные огурцы из холодильника превращаются в хрустящее лакомство, которое тает во рту и напоминает обжаренные цукини. А что если это не только вкусно, но и полезно для фигуры? Давайте разберёмся, как приготовить жареные огурцы дома — просто, быстро и без лишних хлопот. Этот рецепт идеально впишется в ваше постное меню или станет отличным гарниром к мясу и картошке.

Необходимые ингредиенты

Для этого блюда вам понадобится минимум продуктов — всё простое и доступное. Вот список:

  • Огурцы — 400 г (свежие, с тонкой кожицей);
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Кунжут — 1 ст. л.;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец чили — по вкусу;
  • Растительное масло — 2 ст. л. (или чуть больше);
  • Соевый соус — 1 ст. л. (по вкусу);
  • Кукурузный крахмал — 2 ст. л.

Эти ингредиенты сделают блюдо ароматным и сбалансированным. Если хотите экспериментировать, замените кукурузный крахмал на картофельный — эффект будет похожим.

Пошаговый процесс приготовления

Теперь перейдём к самому интересному — готовке. Я опишу шаги подробно, чтобы всё получилось с первого раза. Главное — не торопитесь и следите за огнём.

Сначала подготовьте продукты. Возьмите свежие огурцы с нежной кожицей, без горечи. Вымойте их и зелень (если используете), обсушите полотенцами. Это основа — без чистоты вкус будет не тот. Далее нарежьте огурцы дольками, не слишком толстыми, как показано на фото. Кожуру оставьте, если она мягкая; если горчит — срежьте тонко, но аккуратно, чтобы дольки не развалились.

Посыпьте дольки солью в дуршлаге — всего пару щепоток. Перемешайте и оставьте на 20-30 минут. Соль вытянет влагу, что предотвратит разваривание при жарке. Это хитрый приём, который знают опытные кулинары. Пока огурцы солятся, очистите чеснок и разрежьте каждый зубчик на 4-6 частей. Ополосните его для свежести. Отожмите огурцы от лишней влаги и обсушите салфетками. Не давите сильно, чтобы дольки остались целыми.

Обваляйте дольки в кукурузном крахмале. Это добавит хрустящей корочки — попробуйте, и поймёте разницу. Если крахмала нет, можно обойтись, но с ним вкуснее.

Разогрейте масло в сковороде (я беру чуть больше для аромата). Обжарьте чеснок до золотистого оттенка, затем выньте его вилкой и отложите. Масло пропитается чесночным духом — это секрет насыщенного вкуса. Отправьте огурцы в сковороду и жарьте на сильном огне до золотистой корочки. Переверните и доведите до готовности. Не передержите, чтобы не потерять сочность.

Влейте соевый соус (я кладу меньше, если он солёный), посыпьте кунжутом и перемешайте. Добавьте чили по вкусу — от этого зависит острота. Жарьте, пока соус не уварится. Остывший чеснок мелко нарежьте и верните к огурцам. Посыпьте зеленью — укропом или луком. Всё готово!

Советы и вариации

Жареные огурцы вкусны горячими или холодными. Они отлично сочетаются с мясом, картошкой или рисом. Для разнообразия добавьте имбирь или лайм — получится азиатский акцент. Если следите за фигурой, это блюдо на каждый день: низкокалорийное, но сытное. Приятного аппетита!

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Треугольники из лаваша с ветчиной и сыром нужно подавать горячими сегодня в 8:34

Лаваш с ветчиной и сыром — идеальное решение для тех, кто ценит вкус и скорость

Узнайте рецепт хрустящих треугольников из лаваша с ветчиной и сыром: быстро, вкусно, идеально для утра.

Читать полностью » Орехи добавят форшмаку хруст и пикантность сегодня в 8:29

Форшмак за 15 минут: как превратить селедку в элитную закуску без лишних хлопот и затрат

Откройте тайну еврейской кухни: нежный форшмак из сельди — классическая закуска для застолья. Рецепт, факты и секреты приготовления ждут вас.

Читать полностью » Болгарский перец разнообразит витаминный салат сегодня в 7:55

Витаминный салат без уксуса: рецепт, который знают опытные хозяйки

Как быстро приготовить витаминный салат из капусты, моркови и яблока без уксуса — простой рецепт с ярким вкусом и полезными ингредиентами для вашего здоровья.

Читать полностью » Для идеальной глазуньи нужно предварительно прогреть сковороду сегодня в 7:21

Медленный огонь и яркий желток: простой трюк для идеальной глазуньи

Узнайте, как приготовить идеальную яичницу глазунью с ярким желтком и нежным белком.

Читать полностью » Стручковая фасоль готовится на сковороде 15 минут сегодня в 6:46

Стручковая фасоль: 15-минутный лайфхак, который сэкономит ваш вечер и сделает гарнир звездой стола

Узнайте, как за считанные минуты приготовить вкусный и полезный гарнир из стручковой фасоли на сковороде.

Читать полностью » Салат с копченой курицей нужно настаивать в холодильнике не менее часа сегодня в 6:13

Сыр в салате с копченой курицей: как обычное блюдо становится необычным открытием

Откройте для себя простой и яркий рецепт салата с копченой курицей, ананасом и сыром — идеальное блюдо для праздника, которое готовится за считанные минуты.

Читать полностью » Яблочный уксус может заменить лимонный сок в капустном салате сегодня в 5:38

Хрустящая капуста и нежный горошек: дуэт, который взрывает вкусовые рецепторы

Простой и полезный салат из капусты с зеленым горошком — идеальное блюдо для любого стола.

Читать полностью » Манная каша с тыквой подходит для семейного завтрака сегодня в 5:04

Вкус детства или модный тренд? Манная каша с тыквой, которую стоит попробовать

Манная каша с тыквой — нежный и полезный завтрак, который готовится всего за 30 минут. Узнайте, как легко разнообразить утреннее меню для всей семьи.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Топливный фильтр: когда менять и какие признаки указывают на неисправность — объяснил CEO Likvi.com Александр Коротков
Спорт и фитнес

Врачи назвали пользу миофасциального релиза для восстановления мышц
Дом

Сколько стоит умный дом с бюджетными и премиальными решениями
Садоводство

Осенняя посадка роз в Ростовской области возможна до конца октября
Туризм

Пещерные отели становятся новым направлением мирового туристического рынка
Наука и технологии

Тайны ядра Земли раскрыты: углерод неожиданно важен для планеты
Садоводство

Почковый клещ атакует смородину: 3 шага к спасению урожая – инструкция садоводам
Спорт и фитнес

Стивен Блэр: у пловцов ниже риск преждевременной смерти по сравнению с бегунами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet