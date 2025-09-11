Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат с крабовыми палочками и авокадо
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:58

Салат за 30 минут: лайфхак с крабовыми палочками, который сэкономит ваше время и деньги

Салат из жареных крабовых палочек и грибов сохраняет свежесть благодаря добавлению зелени

Представьте: обычные продукты превращаются в яркое, аппетитное блюдо, где обжарка добавляет крабовым палочкам неповторимый вкус. Это не просто салат — это кулинарное приключение, которое порадует вас и ваших близких. Автор рецепта Елено4ка делится своим опытом, и мы расскажем, как повторить его дома.

Ингредиенты

  • Морковь: 80 г
  • Огурцы: 80 г
  • Шампиньоны: 100 г
  • Крабовые палочки: 100 г
  • Лук репчатый: 80 г
  • Соль: по вкусу
  • Перец черный молотый: по вкусу
  • Зелень: по вкусу
  • Растительное масло: 30 г

Пошаговый рецепт

Промойте и очистите овощи и грибы. Нарежьте шампиньоны ломтиками среднего размера. Репчатый лук нарежьте полукольцами. Натрите морковь на крупной тёрке для яркого вкуса.

Нарежьте их длинной соломкой — это добавит текстуры. Порежьте огурцы полосками, чтобы сохранить хруст. Присолите шампиньоны и обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла. Переложите в миску.

Добавьте масло и обжарьте лук до прозрачности. Выложите морковь, пассируйте 2-3 минуты. Добавьте их к овощам, обжарьте всё вместе ещё 2-3 минуты, помешивая.

В миске с грибами соедините обжаренные овощи, крабовые палочки и огурцы. Посолите, поперчите, перемешайте. По желанию добавьте укроп или петрушку. Аккуратно перемешайте и наслаждайтесь.

