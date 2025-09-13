Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Gmelfi is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:45

Тайна золотистой корочки: сырные шарики как ключ к неизведанным вкусам

Сырные шарики с яйцом и панировкой в масле сохраняют форму и тают во рту

Представьте себе хрустящую золотистую корочку, внутри которой тает нежный сыр. Эта простая закуска покорит вас с первой ложки! Она готовится из доступных ингредиентов и идеально подходит для вечера с друзьями. Следуйте моему пошаговому рецепту, и вы получите блюдо, которое захочется повторить снова и снова.

Ингредиенты

  • Твердый сыр: 300 г (выбирайте качественный, чтобы он хорошо плавился)
  • Пшеничная мука: 3 ст. л.
  • Куриные яйца: 3 шт.
  • Соль: щепотка (по вкусу)
  • Растительное масло: 600 мл (без запаха)
  • Панировочные сухари: 2 ст. л.

Пошаговое приготовление

Соберите все продукты. Твердый сыр возьмите охлажденным для удобства натирания. Муку используйте высшего сорта, яйца — свежие, масло — без запаха. Натрите сыр на крупной терке. Крупные кусочки сделают работу с тестом проще.

В глубокой миске взбейте яйца вилкой или венчиком. Не нужно добиваться пены — просто перемешайте. Добавьте к яйцам натертый сыр и соль. Если сыр уже соленый, соль можно пропустить. Перемешайте тщательно. Всыпьте муку постепенно. Тесто должно быть густым, но не слишком жидким — добавляйте порциями, в зависимости от свойств продуктов.

Слепите из теста шарики размером с перепелиное яйцо. Тесто липкое из-за плавления сыра, так что работайте кончиками пальцев. Если руки загрязнятся, промойте их и продолжите. Посыпьте дно широкой посуды сухарями. Обваляйте шарики со всех сторон, катая по дну. Вместо сухарей можно взять муку, но сухари дают хрустящую корочку.

Налейте масло в сковороду с высокими бортами (диаметр около 20 см), чтобы шарики утонули наполовину. Разогрейте на среднем огне. Добавьте щепотку соли в масло, чтобы избежать брызг. Проверьте температуру деревянной лопаткой — должны появиться пузырьки.

Аккуратно опустите шарики в масло. Переворачивайте шумовкой, чтобы они равномерно прожарились. Если темнеют быстро, уменьшите огонь. У меня на сторону ушло по 2 минуты — время зависит от плиты и ингредиентов.

Выньте шарики на бумажные полотенца, чтобы стекло масло. Не складывайте их горкой сразу — они мягкие и могут деформироваться. Подавайте горячими или теплыми с чесночным соусом и овощами.

