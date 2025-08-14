Хрустящая корочка и тающая мякоть: бананы, которые вас удивят
Хотите приготовить необычный десерт из минимума ингредиентов? Жареные бананы на сковороде — идеальный вариант! Они получаются нежными, в ароматной карамели, а подавать их можно как самостоятельное лакомство или дополнение к мороженому, оладьям или каше.
Ингредиенты
- Бананы — 2 шт. (выбирайте плотные, но спелые)
- Сливочное масло — 40 г (качественное, без растительных добавок)
- Коричневый сахар — 2 ст. л. (можно заменить белым)
- Корица — 1/2 ч. л. (по желанию)
Как приготовить
Тщательно помойте бананы, так как на кожуре часто остаётся грязь. Очистите и нарежьте их половинками, колесиками или дольками — как вам нравится.
На сковороде с толстым дном растопите сливочное масло на слабом огне. Добавьте сахар и корицу, перемешайте и дождитесь, пока сахар растворится. Не отходите от плиты: смесь нужно постоянно помешивать, чтобы она не подгорела.
Когда карамель закипит, выложите в неё бананы. Обжаривайте с обеих сторон до золотистого оттенка. Будьте аккуратны — фрукты станут очень мягкими. Готовые бананы полейте оставшейся карамелью. Подавать можно:
- горячими с шариком мороженого,
- тёплыми с орехами или ягодами,
- как топпинг для каши или блинчиков.
