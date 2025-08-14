Хрустящая корочка и тающая мякоть: бананы, которые вас удивят

Хотите приготовить необычный десерт из минимума ингредиентов? Жареные бананы на сковороде — идеальный вариант! Они получаются нежными, в ароматной карамели, а подавать их можно как самостоятельное лакомство или дополнение к мороженому, оладьям или каше.

Ингредиенты

Бананы — 2 шт. (выбирайте плотные, но спелые)

Сливочное масло — 40 г (качественное, без растительных добавок)

Коричневый сахар — 2 ст. л. (можно заменить белым)

Корица — 1/2 ч. л. (по желанию)

Как приготовить

Тщательно помойте бананы, так как на кожуре часто остаётся грязь. Очистите и нарежьте их половинками, колесиками или дольками — как вам нравится.

На сковороде с толстым дном растопите сливочное масло на слабом огне. Добавьте сахар и корицу, перемешайте и дождитесь, пока сахар растворится. Не отходите от плиты: смесь нужно постоянно помешивать, чтобы она не подгорела.

Когда карамель закипит, выложите в неё бананы. Обжаривайте с обеих сторон до золотистого оттенка. Будьте аккуратны — фрукты станут очень мягкими. Готовые бананы полейте оставшейся карамелью. Подавать можно: