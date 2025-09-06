Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Салат из молодого картофеля
Салат из молодого картофеля
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:20

Жареная картошка в кожуре: вред или полезно? Развенчиваем мифы о привычном гарнире

Жареная молодая картошка с чесноком и укропом сохраняет натуральный вкус и полезные вещества

Представьте: нежные клубни картофеля, обжаренные в кожуре до золотистой корочки, с ароматом чеснока и свежих трав. Это не просто гарнир — это настоящая радость для гурманов! В этом простом рецепте от Марии мы приготовим молодую картошку на сковороде целиком, чтобы она получилась румяной снаружи и мягкой внутри. Идеально для семейного ужина или пикника.

Ингредиенты

  • Картошка (среднего размера): 1 кг
  • Растительное масло: 60 мл
  • Чеснок: 2 зубчика
  • Укроп: 15 г (3-4 веточки)
  • Перец черный молотый: по вкусу
  • Соль: по вкусу

Пошаговое приготовление

Возьмите мелкую картошку одинакового размера, чтобы она равномерно прожарилась. Укроп — лучший выбор для этого блюда, он подчеркнет вкус.

Тщательно промойте клубни в воде, не сдирая кожуру. Обсушите их полотенцем, иначе масло будет брызгать. Очистите чеснок и мелко порубите. Укроп помойте, обсушите и тоже измельчите.

В широкой сковороде разогрейте масло и выложите картофель. Жарьте на среднем огне, переворачивая клубни. Если масло брызжет, накройте крышкой. Время — 20-30 минут, зависит от размера.

В конце посолите, поперчите, добавьте чеснок. Жарьте еще 1-2 минуты, помешивая. Снимите с огня, разложите по тарелкам и посыпьте укропом. Приятного аппетита!

Советы

  • Выбирайте молодую картошку для нежности.
  • Если масло сильно брызжет, используйте сетку от брызг.
  • Подавайте горячим — так вкуснее всего.

