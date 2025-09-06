Жареная картошка в кожуре: вред или полезно? Развенчиваем мифы о привычном гарнире

Представьте: нежные клубни картофеля, обжаренные в кожуре до золотистой корочки, с ароматом чеснока и свежих трав. Это не просто гарнир — это настоящая радость для гурманов! В этом простом рецепте от Марии мы приготовим молодую картошку на сковороде целиком, чтобы она получилась румяной снаружи и мягкой внутри. Идеально для семейного ужина или пикника.

Ингредиенты

Картошка (среднего размера): 1 кг

Растительное масло: 60 мл

Чеснок: 2 зубчика

Укроп: 15 г (3-4 веточки)

Перец черный молотый: по вкусу

Соль: по вкусу

Пошаговое приготовление

Возьмите мелкую картошку одинакового размера, чтобы она равномерно прожарилась. Укроп — лучший выбор для этого блюда, он подчеркнет вкус.

Тщательно промойте клубни в воде, не сдирая кожуру. Обсушите их полотенцем, иначе масло будет брызгать. Очистите чеснок и мелко порубите. Укроп помойте, обсушите и тоже измельчите.

В широкой сковороде разогрейте масло и выложите картофель. Жарьте на среднем огне, переворачивая клубни. Если масло брызжет, накройте крышкой. Время — 20-30 минут, зависит от размера.

В конце посолите, поперчите, добавьте чеснок. Жарьте еще 1-2 минуты, помешивая. Снимите с огня, разложите по тарелкам и посыпьте укропом. Приятного аппетита!

Советы