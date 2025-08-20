Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 14:33

Ошибки в обращении с холодильником, которые обходятся слишком дорого

ТОП-5 ошибок при эксплуатации холодильника, которые сокращают его срок службы

Холодильник работает круглосуточно и без выходных, поэтому любые ошибки в эксплуатации быстро сказываются на его состоянии. Я понял это, когда мой первый агрегат вышел из строя всего через несколько лет, и мастер объяснил, что дело не в браке, а в моих привычках.

Ошибка №1. Ставить горячие блюда прямо внутрь

Кажется удобным — убрать только что сваренный суп или тушёное мясо. Но пар оседает на стенках, превращается в наледь и заставляет мотор работать на пределе. Теперь я всегда даю блюдам хотя бы немного остыть.

Ошибка №2. Перегружать полки

Холодильник рассчитан на определённую циркуляцию воздуха. Когда полки забиты контейнерами и пакетами "до потолка", холод не распределяется равномерно, и компрессор работает без остановки.

Ошибка №3. Игнорировать чистку уплотнителя

Резинка на дверце — это мелочь, на которую редко обращают внимание. Но именно она удерживает холод. Если её не протирать и не следить за состоянием, внутрь проникает тёплый воздух, и нагрузка на технику возрастает.

Ошибка №4. Неправильное расположение

Холодильник нельзя ставить вплотную к батарее или газовой плите. Перегрев корпуса снижает эффективность и сокращает срок службы мотора. Минимум 5-7 см от стены и расстояние от источников тепла — обязательны.

Ошибка №5. Несоблюдение разморозки

Если холодильник не оснащён системой No Frost, то размораживать его нужно хотя бы раз в полгода. Игнорирование приводит к наледи, перегрузке компрессора и лишнему расходу электроэнергии.

Личный вывод

Поломка холодильника чаще всего связана не с заводским браком, а с нашими бытовыми привычками. Отказ от этих ошибок продлевает срок службы техники на годы и экономит семейный бюджет.

