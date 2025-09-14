Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 13:19

Холодильник устроен сложнее, чем кажется: тайна его теплых и холодных зон

В холодильнике температура распределяется неравномерно по зонам

Мало кто задумывается, что внутри холодильника температура распределяется неравномерно. На разных полках и в разных зонах продукты хранятся по-разному. Понимание этой особенности помогает дольше сохранять свежесть еды и избегать её порчи.

Самые холодные зоны

Обычно это нижние полки и зона над овощными ящиками. Здесь держится температура около +2…+4 °C, поэтому именно сюда стоит класть мясо, рыбу и продукты, требующие максимальной свежести.

Средние полки

На уровне глаз и чуть ниже температура стабилизируется в районе +4…+6 °C. Это оптимальное место для молочных продуктов, колбас, йогуртов и готовых блюд.

Верхние полки

Тут теплее всего из внутренних зон — около +6…+8 °C. Лучше всего хранить варенье, остатки готовой еды в контейнерах, сыры или яйца.

Дверца холодильника

Дверца — самая тёплая часть, так как именно здесь температура меняется при каждом открытии. В этой зоне удобно держать напитки, соусы, кетчуп, горчицу. Но молоко и скоропортящиеся продукты лучше сюда не ставить.

Овощные ящики

Нижние контейнеры для овощей и фруктов обычно поддерживают чуть более высокую влажность. Это помогает зелени, салату и огурцам оставаться свежими дольше.

Итог

Холодильник — это не просто коробка с холодом. Это система зон с разной температурой и влажностью. Если учитывать эти особенности, продукты будут храниться дольше, а выбрасывать испорченное придётся реже.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

