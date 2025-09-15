Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вонь в холодильнике
© NewsInfo.Ru/Open AI by Марк Ульянов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:28

Пять ошибок, которые делают холодильник источником вони

Просроченные продукты становятся главным источником неприятного запаха в холодильнике

Неприятный запах в холодильнике — распространённая проблема. Чаще всего причина кроется не в самой технике, а в ошибках хозяев. Вот пять основных ситуаций, которые приводят к запахам.

Ошибка №1. Хранение без упаковки

Продукты с сильным ароматом — рыба, сыр, мясо — нельзя держать открытыми. Без контейнеров запах быстро распространяется на все полки.

Ошибка №2. Просроченные продукты

Забытый пакет с овощами или баночка соуса через несколько дней становятся источником запаха. Проверяйте холодильник хотя бы раз в неделю.

Ошибка №3. Переполненные полки

Когда холодильник перегружен, холодный воздух плохо циркулирует. Запахи концентрируются, а продукты быстрее теряют свежесть.

Ошибка №4. Загрязнённый дренаж и уплотнители

Влага и остатки пищи в дренажном отверстии или на резинках дверцы становятся местом развития бактерий. Их нужно регулярно промывать.

Ошибка №5. Нет регулярной уборки

Мытьё холодильника откладывают "на потом". Но именно регулярная уборка содой, уксусом или лимонной водой помогает избавиться от запахов и сохранить продукты свежими.

Итог

Холодильник будет оставаться чистым и без запаха, если исправить пять простых ошибок: использовать контейнеры, проверять сроки годности, не перегружать полки, чистить дренаж и поддерживать регулярную уборку.

