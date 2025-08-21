Перестал терять йогурты: как я сделал холодильник удобным по правилам FIFO

Раньше мой холодильник жил своей жизнью: продукты прятались на задней стенке, йогурты находились только после истечения срока годности, а полки выглядели хаотично. Пока я однажды не решил, что хватит выбрасывать деньги и еду, и занялся организацией.

Лэйзи-сьюзан и контейнеры

Первым делом я поставил вращающийся поднос — так называемый лэйзи-сьюзан. Теперь всё, что обычно терялось на задней полке, легко достать: повернул круг, и соусы или йогурты оказываются прямо перед глазами. Вдобавок я купил прозрачные контейнеры. В них удобно складывать одинаковые продукты — например, молочку или закуски. Сквозь стенки сразу видно, что внутри, и не приходится перерывать полку в поисках нужного.

Я добавил простые наклейки "съесть до…", чтобы не забывать про сроки. Это оказалось самым простым и самым эффективным решением: дети сами выбирают йогурт из контейнера, а я больше не нахожу испорченных сюрпризов.

Правило FIFO — спасение бюджета

Ещё одна вещь, которая изменила мой подход к холодильнику, — правило FIFO (first in, first out). Суть проста: новые продукты ставим сзади, старые — спереди. Благодаря этому мы стали доедать всё вовремя, и выбрасывать еду теперь приходится намного реже.

Итог

Мой холодильник впервые стал идеальным: продукты на виду, доступ к полкам удобный, а деньги реально экономятся. Оказалось, что достаточно пары простых приёмов — и хаос превращается в порядок, который работает каждый день.