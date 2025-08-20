Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вонь в холодильнике
© NewsInfo.Ru/Open AI by Марк Ульянов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:15

Секрет чистоты: что реально работает против неприятных запахов в холодильнике

Личный опыт: как избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Неприятный запах в холодильнике — это всегда неожиданно. Однажды я открыл дверцу и понял, что продукты вроде бы свежие, а воздух внутри тяжёлый. Сначала я пытался просто переставить еду и протереть полки влажной тряпкой, но запах возвращался. Тогда я решил разобраться основательно.

Чистка и поиск источника

Первое, что я сделал — полностью освободил холодильник. Всё, что просрочено или потеряло вид, без сожалений отправил в мусор. Оказалось, что виновником стал забытый контейнер с рыбой в дальнем углу. После этого я снял все полки и ящики, вымыл их в горячей воде с содой и просушил. Сам холодильник протёр раствором лимонной кислоты — запах заметно уменьшился.

Подручные абсорбенты

Чтобы закрепить результат, я попробовал натуральные средства. На полках расставил небольшие ёмкости с содой и молотым кофе. Сода вытягивала остатки запахов, а кофе добавил лёгкий приятный аромат. Через пару дней я заметил, что неприятного воздуха больше нет.

Профилактика на будущее

Теперь я раз в месяц проверяю сроки годности, а раз в три месяца провожу быструю "генеральную уборку". Продукты раскладываю по зонам: мясо и рыбу только в контейнеры, овощи и фрукты отдельно, соусы и готовую еду на верхние полки. Плюс оставляю дверцу приоткрытой на 10-15 минут после мытья, чтобы не образовывалась влага.

Личный вывод

Запах в холодильнике не появляется "из ниоткуда". Достаточно однажды упустить контейнер или пакет, и проблема обеспечена. Но при правильной профилактике и нескольких простых привычках холодильник всегда остаётся свежим.

