Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Черный холодильник
Черный холодильник
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:47

Холодильник сломался через год: ошибка была в установке

Установка холодильника без ошибок: главные правила

Поставить холодильник кажется делом на пять минут, но ошибки на этом этапе могут стоить вам лет работы техники. Я понял это, когда первый холодильник встал неровно и через пару лет стал шуметь так, что пришлось вызывать мастера. С тех пор я всегда обращаю внимание на мелочи при установке.

Ровная поверхность и уровень

Холодильник обязательно нужно ставить на твёрдое основание и проверять строительным уровнем. Даже небольшой перекос вызывает вибрацию, из-за которой мотор работает с перегрузкой. Современные модели оснащены регулируемыми ножками — достаточно подкрутить их, чтобы техника стояла идеально ровно.

Электропитание и безопасность

Никогда не стоит подключать холодильник через удлинитель. Для него нужна отдельная розетка с заземлением: это защищает технику от скачков напряжения и продлевает срок службы компрессора.

Расстояние от тепла

Самая частая ошибка — поставить холодильник вплотную к духовке, батарее или вплотную к стене. Для нормальной вентиляции нужно оставить хотя бы 5-7 см сзади и по бокам. Это снижает перегрев и экономит электроэнергию.

Личный вывод

Установка холодильника занимает немного времени, но правильный подход избавляет от множества проблем в будущем. Когда техника стоит ровно, подключена к отдельной розетке и имеет зазор от источников тепла, она служит дольше и работает тише.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Смесь соли и соды с эфирным маслом очищает и дезинфицирует унитаз вчера в 22:28

Натуральное средство из кухни оказалось сильнее покупных очистителей: неожиданный лайфхак для санузла

Узнайте, как использовать крупную соль для чистки унитаза. Эффективный и натуральный метод дезинфекции, устранения запахов и борьбы с налётом без агрессивной химии.

Читать полностью » Сода с сахаром и лимонный раствор помогают в борьбе с муравьями вчера в 21:23

Этот запах они не выносят: секретный ингредиент, который прогонит муравьев за 24 часа

Устали от муравьев? Узнайте о простых и безопасных методах борьбы с вредителями в доме и саду. Используйте уксус, мяту, корицу и другие натуральные средства.

Читать полностью » Натуральное средство от тараканов: огурец помогает избавиться от непрошеных гостей вчера в 20:18

Тараканы в ужасе бегут: вот что кладу под раковину — забудете о вредителях навсегда

Надоели тараканы? Узнайте, как обычный огурец поможет избавиться от этих вредителей без опасной химии.

Читать полностью » С чего начинать ремонт квартиры: порядок работ вчера в 18:25

План вместо паники: последовательность работ, которая держит бюджет

Какой порядок ремонта выбрать и где чаще всего ошибаются новички? Разбираем пошаговую последовательность и советы мастеров.

Читать полностью » Природные средства от комаров: как эффективно использовать эфирные масла и ловушки вчера в 19:06

Комары атакуют — что на самом деле скрывается в химических средствах и как им можно противостоять природными способами

Узнайте, как защититься от комаров без химии с помощью натуральных средств. 5 простых и эффективных способов, которые помогут вам спокойно отдыхать.

Читать полностью » Как ухаживать за детской одеждой: правила стирки, сушки и глажки для безопасности ребёнка вчера в 18:14

Тонкая кожа ребёнка впитывает всё: как не навредить при стирке

Как стирать детские вещи, чтобы они были не только чистыми, но и безопасными? Простые правила помогут избежать раздражения и защитить малыша.

Читать полностью » Переезд в незавершённую квартиру: что можно сделать временно и как избежать стресса вчера в 18:02

Жить посреди ремонта: как пережить переезд, если всё ещё не закончено

Узнайте, как организовать жизнь в квартире, где ремонт затянулся. Советы по безопасности, зонированию пространства и психологической адаптации в условиях ремонта.

Читать полностью » Виды шторок для ванны: как выбрать идеальную для вашего интерьера вчера в 17:45

Липкие и быстро теряющие вид: как не ошибиться с выбором шторки для ванны

Узнайте, как выбрать идеальную шторку для ванны, чтобы она не липла к телу и не пускала воду на пол. Рекомендации по выбору, уходу и монтажу.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

В Рязани женщина получила оскольчатый перелом руки после падения на улице
Садоводство

Октябрь — ноябрь: золотое окно для подготовки газона к зиме — когда косить и чем удобрять
Спорт и фитнес

Становая тяга: тренер Морит Саммерс назвала лучшие вариации для разных целей
Еда

Как приготовить крабовый салат за 30 минут: пошаговая инструкция
Наука и технологии

2000-летняя войлочная шляпа римского солдата выставлена в Музее Болтона после реставрации
Спорт и фитнес

Лорен Пак: свободные веса развивают стабилизаторы, машина Смита изолирует крупные мышцы
Еда

Как приготовить куриную грудку с сыром и помидорами: пошаговая инструкция
Авто и мото

Юрист Травин: штраф за езду пьяным на велосипеде доходит до 1500 рублей, но прав не лишают
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru