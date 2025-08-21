Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Молоко в холодильнике
Молоко в холодильнике
© commons.wikimedia. org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:52

Овощи живут дольше, если знать про влажность: мой опыт с холодильником

Как правильно хранить овощи и фрукты в холодильнике: секрет влажности

Я долго не понимал, зачем в ящиках холодильника ползунки с режимами влажности. Всё хранилось как попало, и результат был предсказуем: зелень вяла через два дня, а яблоки портились быстрее обычного. Пока я не разобрался, как работает регулировка влажности, и не перестроил привычки.

Высокая и низкая влажность — в чём разница

Оказалось, что всё просто. В ящике с высокой влажностью лучше чувствуют себя листовые овощи и зелень — шпинат, салаты, петрушка. Там меньше испарения, и листья дольше остаются сочными. А вот для яблок, груш или авокадо подходит низкая влажность: они выделяют этилен, и при слишком "влажном" хранении процесс порчи ускоряется.

Маленькие хитрости для свежести

Я начал использовать пакеты с микродырочками — они позволяют воздуху циркулировать, но при этом защищают от пересыхания. Под зелень стал класть тонкое полотенце или бумажную салфетку: оно впитывает лишнюю влагу, и ящик перестал превращаться в "болото".

Личный вывод

Ползунки влажности — не маркетинг, а реально полезная функция. Теперь я разграничиваю продукты: зелень и огурцы — в высокой влажности, яблоки и авокадо — в низкой. И в результате овощи и фрукты стали жить дольше, а выбрасывать еду почти не приходится.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Что важнее при выборе холодильника: бренд или функции сегодня в 7:51

Холодильник работает десятый год: что оказалось важнее: бренд или функции

Что важнее при выборе холодильника: известный бренд или функции? Разбираем, почему надёжность и отзывы покупателей ценнее рекламных обещаний.

Читать полностью » Установка холодильника без ошибок: главные правила сегодня в 6:47

Холодильник сломался через год: ошибка была в установке

Как правильно установить холодильник: простые шаги, которые помогают избежать поломок и продлить срок службы техники в быту.

Читать полностью » Как правильно выбрать холодильник: на что обратить внимание при покупке сегодня в 5:42

ТОП характеристик холодильника, на которые стоит смотреть вместо цены

Как правильно выбрать холодильник: важные характеристики, которые стоит учитывать, и почему отзывы покупателей иногда ценнее технических данных.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как снизить шум в квартире без капитального ремонта сегодня в 4:29

Шум в квартире разрушает здоровье быстрее, чем кажется

Привычка соседей таскать мебель ночью и шум из подъезда — не приговор. Рассказываем, как звукоизолировать квартиру без капитального ремонта: от замены стеклопакетов до обшивки стен и герметизации розеток.

Читать полностью » Эксперты объяснили, как освежить шерстяные вещи и подготовить пуховики к зиме сегодня в 3:24

Осень превращает шкаф в хаос: как найти свитер среди сарафанов

Переход от лета к осени часто превращает шкаф в хаотичную смесь сарафанов и пуховиков. Рассказываем, как правильно разобрать сезонный гардероб, подготовить вещи к хранению и организовать удобную систему, чтобы каждая вещь была под рукой и в идеальном состоянии.

Читать полностью » Кастрюля, спрей и пар помогут привести одежду в порядок без утюга сегодня в 2:21

5 способов разгладить вещи без утюга: от фена до кастрюли

Смятая одежда, а утюга поблизости нет? Не проблема! Рассказываем о пяти простых способах быстро разгладить складки — с помощью фена, пара, домашнего спрея и даже горячей кастрюли.

Читать полностью » Эксперты назвали практичные способы хранения обуви без коробок дома сегодня в 1:17

Коробки больше не нужны: простые хитрости хранения обуви

Коробки от обуви только загромождают полки, а ведь хранить пару можно гораздо удобнее и компактнее. Рассказываем о пяти практичных способах организовать хранение обуви без громоздких контейнеров — от настенных рейлингов до текстильных мешков.

Читать полностью » Васильев: обустройство домашнего кабинета для удалёнки обходится от 16 до 300 тыс. рублей сегодня в 0:14

Удалёнка без кабинета превращается в ловушку: сколько стоит комфортный домашний офис

Обустройство домашнего офиса требует отдельного бюджета — от 16 до 300 тысяч рублей. Эксперт объяснил, как выбрать подходящее место (балкон, нишу или террасу) и что учесть при создании комфортного и функционального мини-кабинета.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Учёные Университета Южной Каролины связали дыхательные техники с улучшением качества сна после тренировок
Культура и шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин анонсировал выход своей первой книги
Садоводство

Август — ключевой месяц для капусты: подкормки и полив влияют на урожай и лёжкость
Садоводство

Советы по ландшафтному дизайну: как аккуратно спрятать садовый шланг
Садоводство

Когда и как делить разросшуюся хосту — инструкция от экспертов
Туризм

В каких городах России лучше всего любоваться золотой осенью
Авто и мото

Lexus представит спорткар LFR на базе концепта Sport Concept — СМИ
Авто и мото

Россия вошла в топ-3 автомобильных рынков Европы в июле 2025 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru