Александр Александров Опубликована сегодня в 9:00

Они портят друг друга: продукты, которые нельзя держать вместе

Какие продукты нельзя хранить рядом в холодильнике и почему

Мы привыкли просто складывать продукты в холодильник, не задумываясь о том, что они влияют друг на друга. А ведь именно "соседство" часто становится причиной запаха, налёта и преждевременной порчи. Когда я впервые разобрался в этом, количество выбрасываемых овощей и фруктов заметно уменьшилось.

Почему продукты конфликтуют

Главный виновник — газ этилен, который выделяют многие фрукты (особенно яблоки, груши, авокадо). Он ускоряет созревание и делает овощи рядом мягкими и безвкусными. Вторая причина — бактерии: мясо и рыба легко "делятся" ими с молочкой и готовыми блюдами, если хранить всё вперемешку.

Несовместимые пары

— Яблоки и морковь: морковь быстро горчит.
— Бананы и цитрусовые: бананы чернеют быстрее.
— Лук и картофель: оба портятся в разы быстрее.
— Сырые мясо/рыба и молочные продукты: риск перекрёстного заражения.
— Хлеб и овощи: хлеб впитывает влагу и плесневеет.

Как раскладывать правильно

Фрукты, выделяющие этилен, лучше держать отдельно — или хотя бы в пакете с отверстиями. Лук и картофель — вообще не в холодильнике, а в прохладном тёмном месте. Мясо и рыбу стоит хранить в контейнере с крышкой на нижней полке, подальше от молочных продуктов.

Личный вывод

Правильное распределение продуктов в холодильнике — это не мелочь, а реальный способ экономить деньги и дольше сохранять свежесть еды. Стоит один раз перестроить систему хранения — и холодильник перестанет быть источником сюрпризов в виде испорченных продуктов

