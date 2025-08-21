Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
терморегулятор
терморегулятор
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:05

Болото в ящике исчезло: как я избавился от конденсата в холодильнике

Простые способы убрать влагу из ящиков холодильника

Почти у каждого в холодильнике есть проблема: овощные ящики превращаются в «болото». Лишняя влага портит продукты и вызывает неприятный запах. Я долго мирился с этим, пока не нашёл простые способы избавиться от конденсата без всяких девайсов.

Откуда берётся лишняя влага

Конденсат образуется, когда продукты выделяют влагу, а циркуляции воздуха недостаточно. Чаще всего это случается, если овощи положить немытыми, в полиэтиленовых пакетах без отверстий или просто переполнить ящик. Холодильник не справляется, и всё оседает каплями.

Маленькие хитрости в быту

Я стал использовать бумажные полотенца или хлопковую салфетку на дне ящика — они впитывают лишнюю влагу. Пробовал и пакеты с микродырочками: в них воздух циркулирует лучше, и овощи не «запотевают». Ещё один приём — не класть слишком много продуктов в один отсек. Когда овощи и фрукты лежат свободно, они не перегреваются друг от друга, и конденсата становится меньше.

Личный вывод

Главное — не перегружать ящики, не хранить всё в герметичных пакетах и использовать простые абсорбирующие материалы. В итоге овощи остаются свежими дольше, а неприятная влага исчезает почти полностью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты объяснили, как освежить шерстяные вещи и подготовить пуховики к зиме сегодня в 3:24

Осень превращает шкаф в хаос: как найти свитер среди сарафанов

Переход от лета к осени часто превращает шкаф в хаотичную смесь сарафанов и пуховиков. Рассказываем, как правильно разобрать сезонный гардероб, подготовить вещи к хранению и организовать удобную систему, чтобы каждая вещь была под рукой и в идеальном состоянии.

Читать полностью » Кастрюля, спрей и пар помогут привести одежду в порядок без утюга сегодня в 2:21

5 способов разгладить вещи без утюга: от фена до кастрюли

Смятая одежда, а утюга поблизости нет? Не проблема! Рассказываем о пяти простых способах быстро разгладить складки — с помощью фена, пара, домашнего спрея и даже горячей кастрюли.

Читать полностью » Эксперты назвали практичные способы хранения обуви без коробок дома сегодня в 1:17

Коробки больше не нужны: простые хитрости хранения обуви

Коробки от обуви только загромождают полки, а ведь хранить пару можно гораздо удобнее и компактнее. Рассказываем о пяти практичных способах организовать хранение обуви без громоздких контейнеров — от настенных рейлингов до текстильных мешков.

Читать полностью » Васильев: обустройство домашнего кабинета для удалёнки обходится от 16 до 300 тыс. рублей сегодня в 0:14

Удалёнка без кабинета превращается в ловушку: сколько стоит комфортный домашний офис

Обустройство домашнего офиса требует отдельного бюджета — от 16 до 300 тысяч рублей. Эксперт объяснил, как выбрать подходящее место (балкон, нишу или террасу) и что учесть при создании комфортного и функционального мини-кабинета.

Читать полностью » Зубная паста и аммиак помогают сделать царапины на плите менее заметными вчера в 23:36

Бюджетный лайфхак для кухни: царапины на варочной панели больше не проблема — секрет в простом средстве

Верните блеск варочной панели! Узнайте, как удалить царапины с помощью аммиака, зубной пасты и других простых средств. Эффективные советы по уходу за кухней.

Читать полностью » Смесь соли и соды с эфирным маслом очищает и дезинфицирует унитаз вчера в 22:28

Натуральное средство из кухни оказалось сильнее покупных очистителей: неожиданный лайфхак для санузла

Узнайте, как использовать крупную соль для чистки унитаза. Эффективный и натуральный метод дезинфекции, устранения запахов и борьбы с налётом без агрессивной химии.

Читать полностью » Сода с сахаром и лимонный раствор помогают в борьбе с муравьями вчера в 21:23

Этот запах они не выносят: секретный ингредиент, который прогонит муравьев за 24 часа

Устали от муравьев? Узнайте о простых и безопасных методах борьбы с вредителями в доме и саду. Используйте уксус, мяту, корицу и другие натуральные средства.

Читать полностью » Натуральное средство от тараканов: огурец помогает избавиться от непрошеных гостей вчера в 20:18

Тараканы в ужасе бегут: вот что кладу под раковину — забудете о вредителях навсегда

Надоели тараканы? Узнайте, как обычный огурец поможет избавиться от этих вредителей без опасной химии.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары предупреждают: ксилит смертельно опасен для собак даже в малых дозах
Туризм

Где и как хранить деньги в путешествии, чтобы избежать кражи
Культура и шоу-бизнес

Пластический хирург Игорь Короткий назвал процедуры, которые омолодили Николая Баскова
Садоводство

Камень и засухоустойчивые растения делают сад удобным для климата Кабардино-Балкарии
Еда

Рецепт салата с фасолью, морковью и колбасой: пошаговая инструкция приготовления
Спорт и фитнес

Матвей Сафонов: в Париже чувствую себя как дома после первого года в ПСЖ
Красота и здоровье

Врач Эльвира Фесенко предупредила: соль разрушает мозг и ведет к деменции
Красота и здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова: препараты вроде Ozempic опасно принимать без врача
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru