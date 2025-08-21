Болото в ящике исчезло: как я избавился от конденсата в холодильнике

Почти у каждого в холодильнике есть проблема: овощные ящики превращаются в «болото». Лишняя влага портит продукты и вызывает неприятный запах. Я долго мирился с этим, пока не нашёл простые способы избавиться от конденсата без всяких девайсов.

Откуда берётся лишняя влага

Конденсат образуется, когда продукты выделяют влагу, а циркуляции воздуха недостаточно. Чаще всего это случается, если овощи положить немытыми, в полиэтиленовых пакетах без отверстий или просто переполнить ящик. Холодильник не справляется, и всё оседает каплями.

Маленькие хитрости в быту

Я стал использовать бумажные полотенца или хлопковую салфетку на дне ящика — они впитывают лишнюю влагу. Пробовал и пакеты с микродырочками: в них воздух циркулирует лучше, и овощи не «запотевают». Ещё один приём — не класть слишком много продуктов в один отсек. Когда овощи и фрукты лежат свободно, они не перегреваются друг от друга, и конденсата становится меньше.

Личный вывод

Главное — не перегружать ящики, не хранить всё в герметичных пакетах и использовать простые абсорбирующие материалы. В итоге овощи остаются свежими дольше, а неприятная влага исчезает почти полностью.