© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:51

Холодильник без запаха за 10 минут в неделю: рабочая рутина

Регулярная уборка холодильника предотвращает появление неприятных запахов

Неприятный запах в холодильнике — проблема, знакомая каждому. Но поддерживать свежесть внутри проще, чем кажется. Достаточно уделять десять минут в неделю небольшой рутине.

Полка за полкой

Раз в неделю быстро осмотрите все полки. Уберите просроченные продукты, протирайте поверхность тёплой водой с каплей соды или лимонного сока. Это занимает пару минут, но предотвращает накопление запахов.

Лоток для овощей

Лоток часто становится источником запаха: влага и остатки овощей быстро портятся. Выньте лоток, промойте его и тщательно высушите. Овощи и зелень лучше хранить в отдельных контейнерах или пакетах.

Слив дренажа

Малоизвестный источник неприятного запаха — сливное отверстие. В него стекает влага, и если там скапливается грязь, появляется затхлость. Раз в неделю промывайте дренаж с помощью шприца, заполнив его водой или слабым раствором соды.

Контейнеры с крышками

Хранение продуктов в контейнерах с плотными крышками — главный способ избежать распространения запахов. Особенно это важно для рыбы, сыра и готовых блюд.

Сода и уголь

Пищевая сода и активированный уголь поглощают запахи. Маленькая открытая ёмкость с содой на полке или пакетик угля на дверце работает как фильтр. Менять их нужно раз в месяц.

Итог

Чистый холодильник без запаха — это не генеральная уборка раз в год, а маленькая привычка раз в неделю. Десять минут рутины сохраняют свежесть, продлевают срок хранения продуктов и делают кухню комфортнее.

