Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Покупка холодильника
Покупка холодильника
© freepik.com by fabrikasimf is licensed under public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 13:29

Вертикальный или двухдверный: какой холодильник подходит именно вам

Как выбрать современный холодильник: классический или side-by-side

Холодильник сегодня — это не просто техника, а центр кухни. Когда встал вопрос о покупке нового, я колебался между привычным классическим форматом и модным side-by-side. Оба варианта имеют свои сильные и слабые стороны, и выбор зависит не только от бюджета, но и от привычек семьи.

Классический холодильник: привычный и компактный

Вертикальные модели — самые распространённые. Они занимают меньше места и легко встают даже на маленькой кухне. Их главный плюс — экономичность: как по цене покупки, так и по расходу электроэнергии. В таких моделях удобно хранить продукты в ограниченных объёмах, а морозильник чаще всего расположен снизу или сверху.

Но есть и минусы: узкие полки, ограниченное пространство для крупных кастрюль или противней, и иногда неудобно доставать продукты из нижнего ящика. Для небольшой семьи или пары это оптимальный вариант, но для большой семьи может показаться тесновато.

Side-by-side: вместимость и эффектность

Холодильник с двумя створками больше похож на шкаф и сразу создаёт впечатление дорогой кухни. Его главный плюс — огромное количество места: можно хранить мясо, рыбу, заготовки и готовые блюда одновременно, не жертвуя порядком. Благодаря полкам в ширину помещаются противни и большие контейнеры. Часто в таких моделях есть дополнительные функции — льдогенератор, зона свежести, фильтрация воздуха.

Однако side-by-side требует пространства. На маленькой кухне он будет смотреться громоздко, а двери могут упираться в мебель. К тому же такие модели дороже в обслуживании и потребляют больше электроэнергии.

Личный вывод

Если кухня небольшая и семья состоит из 2-3 человек, удобнее и практичнее взять классический холодильник. Но если вы любите готовить много, храните заготовки, часто принимаете гостей и кухня позволяет — side-by-side станет настоящим помощником и украшением интерьера.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как правильно организовать хранение продуктов в холодильнике сегодня в 5:11

Карта холодильника: где хранить разные продукты, чтобы еда дольше не портилась

Простая «карта холодильника»: где хранить мясо, молочные продукты, овощи и напитки, чтобы дольше сохранять свежесть и избежать запахов.

Читать полностью » Простые приёмы: зеркала, текстиль и подсветка помогут осветлить интерьер сегодня в 4:16

Как сделать тёмную комнату светлой без капитального ремонта

Если в комнате не хватает солнечного света, она может казаться мрачной. Рассказываем, какие дизайнерские приёмы помогут визуально "подсветить" пространство и сделать интерьер по-настоящему уютным.

Читать полностью » Росреестр ужесточил правила регистрации договоров купли-продажи квартир в 2025 году сегодня в 3:13

Купля-продажа квартиры в 2025 году: почему стало сложнее подписать договор

Регистрация сделок с недвижимостью в 2025 году стала заметно строже: выросла госпошлина, появились новые требования к электронной подаче. Рассказываем, как заключить договор купли-продажи без ошибок и избежать судебных рисков.

Читать полностью » Настурция, алиссум и календула украсят балкон до первых морозов сегодня в 2:03

Балкон может цвести до снега: секреты осенних композиций

Август — не время прощаться с садом. Напротив, сейчас идеальный момент заложить осенний цветник на балконе и обеспечить себе яркий сезон до первых морозов — всё зависит от правильного выбора растений.

Читать полностью » Мята, алоэ и лаванда улучшают сон и настроение сегодня в 1:19

Тревога уходит, когда в доме растёт это растение

Некоторые комнатные растения не просто радуют глаз — они реально улучшают самочувствие и снимают стресс. Расскажем, какие именно «зелёные помощники» стоит поселить у себя дома.

Читать полностью » Ремонт дивана своими силами: что делать с пружинами, каркасом и обивкой сегодня в 0:14

Старый диван можно спасти: простые приёмы ремонта своими руками

Просел диван и скрипит каркас? Не спешите покупать новый — вернуть мягкость и свежий вид можно своими руками. Рассказываем, как заменить наполнитель, закрепить пружины и обновить обивку с минимальными затратами.

Читать полностью » Мебель 60–80-х годов возвращается в интерьеры благодаря прочности и дизайну вчера в 23:08

Вчера забытый стул у контейнера, сегодня — коллекционная ценность: секреты удачного ретро-интерьера

Уютный и стильный интерьер без больших затрат: винтажная мебель с барахолок - отличный выбор. Где искать сокровища и как сочетать ретро с современностью?

Читать полностью » Крупная соль смягчает воду и снижает образование накипи в стиральной машине вчера в 22:21

Цвет станет ярче, а бельё — белее: раскроем секрет стирки, который передается из поколения в поколение

Узнайте, зачем добавлять соль в стиральную машину. Эффективные способы использования соли для смягчения воды, защиты от накипи и улучшения качества стирки.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Почему стоит отдыхать в Абхазии: плюсы и минусы вашей поездки
Спорт и фитнес

Ротач назвала четыре упражнения, которые помогают сформировать рельефный живот
Авто и мото

Dodge Viper с двигателем Hurricane I6 выдал 900+ л.с. на испытаниях BoostedMotorsports
Красота и здоровье

Врач Эльвира Фесенко: избыток соли ухудшает кровоснабжение мозга и повышает риск деменции
Наука и технологии

Крупнейший клад железных слитков найден в Боснии: что это меняет в истории Европы
Культура и шоу-бизнес

Дензел Вашингтон заявил в интервью Complex News, что культура отмены для него не имеет значения
Еда

Как приготовить картошку по-французски с мясным фаршем
Авто и мото

Минский автозавод показал туристический автобус МАЗ-351.047 с ABS и ESP
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru