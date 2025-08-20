Вертикальный или двухдверный: какой холодильник подходит именно вам

Холодильник сегодня — это не просто техника, а центр кухни. Когда встал вопрос о покупке нового, я колебался между привычным классическим форматом и модным side-by-side. Оба варианта имеют свои сильные и слабые стороны, и выбор зависит не только от бюджета, но и от привычек семьи.

Классический холодильник: привычный и компактный

Вертикальные модели — самые распространённые. Они занимают меньше места и легко встают даже на маленькой кухне. Их главный плюс — экономичность: как по цене покупки, так и по расходу электроэнергии. В таких моделях удобно хранить продукты в ограниченных объёмах, а морозильник чаще всего расположен снизу или сверху.

Но есть и минусы: узкие полки, ограниченное пространство для крупных кастрюль или противней, и иногда неудобно доставать продукты из нижнего ящика. Для небольшой семьи или пары это оптимальный вариант, но для большой семьи может показаться тесновато.

Side-by-side: вместимость и эффектность

Холодильник с двумя створками больше похож на шкаф и сразу создаёт впечатление дорогой кухни. Его главный плюс — огромное количество места: можно хранить мясо, рыбу, заготовки и готовые блюда одновременно, не жертвуя порядком. Благодаря полкам в ширину помещаются противни и большие контейнеры. Часто в таких моделях есть дополнительные функции — льдогенератор, зона свежести, фильтрация воздуха.

Однако side-by-side требует пространства. На маленькой кухне он будет смотреться громоздко, а двери могут упираться в мебель. К тому же такие модели дороже в обслуживании и потребляют больше электроэнергии.

Личный вывод

Если кухня небольшая и семья состоит из 2-3 человек, удобнее и практичнее взять классический холодильник. Но если вы любите готовить много, храните заготовки, часто принимаете гостей и кухня позволяет — side-by-side станет настоящим помощником и украшением интерьера.