Холодильник
© freepik.com by fabrikasimf is licensed under public domain
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:28

Холодильник проработал 15 лет: привычки, которые реально помогают

ТОП-7 привычек, которые помогают продлить срок службы холодильника

Холодильник — самая рабочая техника на кухне, которая трудится без перерыва. Но именно поэтому ему нужен минимальный уход. Я понял это после того, как мой старый холодильник "сдался" уже через 6 лет, а следующий при правильных привычках работает уже больше десяти.

Удобные привычки, которые реально помогают

Первое правило — никогда не ставить горячие блюда прямо внутрь. Пар и влага создают наледь и перегружают мотор. Я всегда даю супам и кашам остыть хотя бы до комнатной температуры.

Вторая привычка — следить за уплотнителем на дверце. Если резинка потеряла эластичность, внутрь попадает тёплый воздух, и мотор работает "на износ". Чистка тряпкой с мылом раз в пару месяцев продлевает срок службы.

Третья — регулярная уборка. Я вытираю полки хотя бы раз в месяц и раз в полгода делаю "генеральную" чистку с содой или лимонной кислотой. Это убирает запахи и предотвращает плесень.

Четвёртая — правильное расположение. Холодильник не должен стоять вплотную к стене или плите: мотору нужна вентиляция.

Пятая — порядок внутри. Когда продукты свалены кучей, циркуляция воздуха нарушается, и компрессор перегружается. Я стараюсь использовать контейнеры и раскладывать всё по зонам.

Шестая привычка — разморозка, если нет системы No Frost. Раз в полгода я выключаю морозильник и даю льду полностью растаять. Это помогает технике работать без напряжения.

И, наконец, седьмая — контроль температуры. Я выставляю оптимальные +4 °C для холодильной камеры и -18 °C для морозильной. Холоднее не значит лучше: продукты не выигрывают, а техника работает на износ.

Личный вывод

Холодильник не требует сложного ухода. Достаточно нескольких простых привычек, чтобы он работал дольше и экономил ваши деньги. И самое приятное — на это уходит всего несколько минут в неделю.

