Старый холодильник превращается в арт-объект: модный приём из Европы
Перекрасить холодильник — это не просто бюджетный способ освежить технику, но и модный тренд. Такой приём позволяет вдохнуть новую жизнь в старый агрегат или добавить необычный акцент в интерьер.
"Перекраска холодильника — уже устоявшийся тренд. Мода на цветные холодильники пришла к нам из Америки и Европы", — сказала руководитель студии дизайна Ольга Титова.
Сегодня многие мастерские даже покупают старую технику, доводят её до идеала и продают как дизайнерские вещи. Одни владельцы хотят вернуть белый цвет пожелтевшему корпусу, другие — наоборот, превратить холодильник в яркий арт-объект.
Подготовка к покраске
Главное правило — качественная подготовка поверхности. Если пропустить этот этап, краска быстро отслоится.
-
Очистите корпус от грязи и жира, используйте спирт или обезжириватель.
-
Снимите верхний слой старой краски и ржавчины. Для сколов и неровностей подойдут наждачные бумаги Р180 и Р240.
-
Ещё раз обезжирьте поверхность.
-
Нанесите грунтовку для лучшего сцепления краски с металлом.
"Если не подготовить поверхность, краска может отслоиться через месяц, как старая штукатурка", — предупредил специалист Николай Губанов.
Чем красить холодильник
Выбор краски зависит от желаемого результата:
• аэрозольные краски для металла — универсальный вариант, быстро сохнут и ложатся ровно;
• автомобильные эмали — дают насыщенный цвет и блеск, но обладают резким запахом;
• грунт-эмаль по ржавчине — спасёт, если на корпусе есть следы коррозии.
"Если хотите глянец как у нового холодильника, берите двухкомпонентные составы, но работать с ними сложнее", — советует Николай Губанов.
Пошаговая окраска
-
Первый слой — лёгкий, распылённый с расстояния 20-30 см.
-
Сушка по инструкции (обычно 15-30 минут).
-
Второй слой — плотнее, но без излишков.
-
Снова сушка.
-
Третий слой — при необходимости, если остались просветы.
"Лучше три тонких слоя, чем один толстый", — напоминает эксперт.
Финишная защита
Чтобы покрытие выдерживало влагу и моющие средства, наносится автомобильный лак.
• Глянцевый придаст эффект нового холодильника.
• Матовый создаст благородную текстуру.
После лака технику оставляют сохнуть минимум сутки, не трогая поверхность.
Типичные ошибки
• Покраска в непроветриваемом помещении. Работайте с открытыми окнами или на улице.
• Неподходящая температура: при холоде или жаре краска ложится плохо. Оптимально +15…+25 °C.
• Толстые слои и спешка с сушкой — главная причина потёков.
"Если всё сделать правильно, холодильник будет выглядеть как новый лет пять, а то и дольше", — подчеркнул Николай Губанов.
Правильно подобранные материалы и аккуратная работа позволяют превратить старый холодильник в эффектный элемент интерьера, не уступающий дорогим дизайнерским моделям.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru