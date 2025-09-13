Старый холодильник превращается в арт-объект: модный приём из Европы

Перекрасить холодильник — это не просто бюджетный способ освежить технику, но и модный тренд. Такой приём позволяет вдохнуть новую жизнь в старый агрегат или добавить необычный акцент в интерьер.

"Перекраска холодильника — уже устоявшийся тренд. Мода на цветные холодильники пришла к нам из Америки и Европы", — сказала руководитель студии дизайна Ольга Титова.

Сегодня многие мастерские даже покупают старую технику, доводят её до идеала и продают как дизайнерские вещи. Одни владельцы хотят вернуть белый цвет пожелтевшему корпусу, другие — наоборот, превратить холодильник в яркий арт-объект.

Подготовка к покраске

Главное правило — качественная подготовка поверхности. Если пропустить этот этап, краска быстро отслоится.

Очистите корпус от грязи и жира, используйте спирт или обезжириватель. Снимите верхний слой старой краски и ржавчины. Для сколов и неровностей подойдут наждачные бумаги Р180 и Р240. Ещё раз обезжирьте поверхность. Нанесите грунтовку для лучшего сцепления краски с металлом.

"Если не подготовить поверхность, краска может отслоиться через месяц, как старая штукатурка", — предупредил специалист Николай Губанов.

Чем красить холодильник

Выбор краски зависит от желаемого результата:

• аэрозольные краски для металла — универсальный вариант, быстро сохнут и ложатся ровно;

• автомобильные эмали — дают насыщенный цвет и блеск, но обладают резким запахом;

• грунт-эмаль по ржавчине — спасёт, если на корпусе есть следы коррозии.

"Если хотите глянец как у нового холодильника, берите двухкомпонентные составы, но работать с ними сложнее", — советует Николай Губанов.

Пошаговая окраска

Первый слой — лёгкий, распылённый с расстояния 20-30 см. Сушка по инструкции (обычно 15-30 минут). Второй слой — плотнее, но без излишков. Снова сушка. Третий слой — при необходимости, если остались просветы.

"Лучше три тонких слоя, чем один толстый", — напоминает эксперт.

Финишная защита

Чтобы покрытие выдерживало влагу и моющие средства, наносится автомобильный лак.

• Глянцевый придаст эффект нового холодильника.

• Матовый создаст благородную текстуру.

После лака технику оставляют сохнуть минимум сутки, не трогая поверхность.

Типичные ошибки

• Покраска в непроветриваемом помещении. Работайте с открытыми окнами или на улице.

• Неподходящая температура: при холоде или жаре краска ложится плохо. Оптимально +15…+25 °C.

• Толстые слои и спешка с сушкой — главная причина потёков.

"Если всё сделать правильно, холодильник будет выглядеть как новый лет пять, а то и дольше", — подчеркнул Николай Губанов.

Правильно подобранные материалы и аккуратная работа позволяют превратить старый холодильник в эффектный элемент интерьера, не уступающий дорогим дизайнерским моделям.