Баночка икры с прошлого года: что скрывают дальние полки холодильника

Холодильник — сердце кухни. Именно с него стоит начинать наведение порядка, ведь он отвечает не только за свежесть еды, но и за ощущение уюта и контроля в доме.

Сначала уборка

Выньте все продукты и тщательно помойте полки и ящики мягким моющим средством, чтобы не осталось резких запахов. Для свежести можно поставить контейнер с содой или специальный абсорбент.

"Порядок в доме — это ещё и психология. Даже пустой холодильник лучше, если в нём есть что-то: консервы или продукты в вакуумной упаковке. Это создаёт ощущение безопасности", — говорит организатор пространства Анастасия Клео Боркан.

Ревизия продуктов

Проверяйте сроки годности и безжалостно выбрасывайте просрочку. Заводите правило ревизии: например, каждую пятницу перед походом в магазин. Планируйте меню на неделю — так продукты не будут залеживаться и портиться.

"Когда холодильник забит банками и пакетами, продукты легко забываются. Иногда на задней полке можно найти даже прошлогоднюю баночку икры", — напоминает специалист.

Организация полок

Нижние полки — самые холодные: для мяса, рыбы, скоропортящихся продуктов.

Верхние полки — готовые блюда, молочные продукты, напитки.

Дверца — самое тёплое место: соусы, соки, специи.

Чтобы поддерживать систему, выделите зоны для разных продуктов и подпишите их. Можно даже на иностранном языке — получится и полезно, и креативно.

Контейнеры и разделители

Лучшие помощники — прозрачные контейнеры из стекла или пластика. Они:

экономят место,

позволяют видеть содержимое,

сохраняют порядок.

Для сыра, мяса или рыбы идеально подходят вакуумные упаковки. Зелень храните в воде, как букет, или в контейнере с бумажным полотенцем на дне.

Чего не стоит делать

Хранить еду в кастрюлях. Они занимают много места и выглядят неопрятно. Гораздо удобнее — квадратные герметичные контейнеры.

Перегружать холодильник. Воздух должен свободно циркулировать, иначе продукты портятся быстрее.

Держать в холодильнике хлеб, лук, чеснок или картофель. Им комфортнее при комнатной температуре.

Морозильная камера

Замораживать можно не только мясо и рыбу, но и ягоды, зелень, готовые блюда.

Храните всё в прозрачных пакетах с застёжкой.

Подписывайте их и указывайте дату заморозки.

Помните: мясо желательно использовать в течение полугода.

"Даже в морозилке запахи смешиваются. Разделяйте продукты и храните их в закрытых пакетах", — советует эксперт.

Итог

Порядок в холодильнике — это не только эстетика, но и удобство, экономия и здоровье. Создайте систему хранения, и через пару месяцев вы уже не сможете жить по-другому.