Баночка икры с прошлого года: что скрывают дальние полки холодильника
Холодильник — сердце кухни. Именно с него стоит начинать наведение порядка, ведь он отвечает не только за свежесть еды, но и за ощущение уюта и контроля в доме.
Сначала уборка
Выньте все продукты и тщательно помойте полки и ящики мягким моющим средством, чтобы не осталось резких запахов. Для свежести можно поставить контейнер с содой или специальный абсорбент.
"Порядок в доме — это ещё и психология. Даже пустой холодильник лучше, если в нём есть что-то: консервы или продукты в вакуумной упаковке. Это создаёт ощущение безопасности", — говорит организатор пространства Анастасия Клео Боркан.
Ревизия продуктов
- Проверяйте сроки годности и безжалостно выбрасывайте просрочку.
- Заводите правило ревизии: например, каждую пятницу перед походом в магазин.
- Планируйте меню на неделю — так продукты не будут залеживаться и портиться.
"Когда холодильник забит банками и пакетами, продукты легко забываются. Иногда на задней полке можно найти даже прошлогоднюю баночку икры", — напоминает специалист.
Организация полок
- Нижние полки — самые холодные: для мяса, рыбы, скоропортящихся продуктов.
- Верхние полки — готовые блюда, молочные продукты, напитки.
- Дверца — самое тёплое место: соусы, соки, специи.
Чтобы поддерживать систему, выделите зоны для разных продуктов и подпишите их. Можно даже на иностранном языке — получится и полезно, и креативно.
Контейнеры и разделители
Лучшие помощники — прозрачные контейнеры из стекла или пластика. Они:
- экономят место,
- позволяют видеть содержимое,
- сохраняют порядок.
Для сыра, мяса или рыбы идеально подходят вакуумные упаковки. Зелень храните в воде, как букет, или в контейнере с бумажным полотенцем на дне.
Чего не стоит делать
- Хранить еду в кастрюлях. Они занимают много места и выглядят неопрятно. Гораздо удобнее — квадратные герметичные контейнеры.
- Перегружать холодильник. Воздух должен свободно циркулировать, иначе продукты портятся быстрее.
- Держать в холодильнике хлеб, лук, чеснок или картофель. Им комфортнее при комнатной температуре.
Морозильная камера
Замораживать можно не только мясо и рыбу, но и ягоды, зелень, готовые блюда.
- Храните всё в прозрачных пакетах с застёжкой.
- Подписывайте их и указывайте дату заморозки.
- Помните: мясо желательно использовать в течение полугода.
"Даже в морозилке запахи смешиваются. Разделяйте продукты и храните их в закрытых пакетах", — советует эксперт.
Итог
Порядок в холодильнике — это не только эстетика, но и удобство, экономия и здоровье. Создайте систему хранения, и через пару месяцев вы уже не сможете жить по-другому.
