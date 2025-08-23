Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:41

Запах из холодильника может убить: учёные предупреждают об опасных грибках

Почему запах из холодильника может быть опасен — объясняет клеточный биолог

Кажется, что неприятный запах из холодильника — это всего лишь сигнал о забытом куске колбасы или просроченном йогурте. Но за этим может скрываться реальная угроза здоровью и даже жизни. Клеточный биолог Александр Созыкин в беседе с News. ru объяснил, что некоторым зловониям из холодильника стоит уделять куда больше внимания, чем принято.

Грибки, вызывающие болезни

По словам ученого, не все запахи в холодильнике одинаково безобидны. Их можно условно разделить на технические и биологические. И именно вторая группа представляет наибольшую опасность.

Особо стоит выделить грибок Penicillium, который способен выживать даже при низких температурах. Он поражает почти все продукты, от овощей до мясных изделий. Его появление и развитие сопровождается специфическим запахом, который трудно не заметить.

"И это особо опасная ситуация, поскольку при употреблении таких продуктов в пищу возможны как сильная аллергическая реакция, так и расстройство пищеварения. А плесневые грибки, выделяющие афлатоксины — вещества, разрушающие клетки печени, — могут привести к смерти", — подчеркнул Александр Созыкин.

Что еще может пахнуть в холодильнике?

Не всегда неприятный запах связан с биологической угрозой. Среди технических причин биолог назвал:

  • Засоры в дренажной системе
  • Загрязнение фильтров и биодезодораторов
  • Износ или порча материалов внутри холодильника
  • Характерный запах от старого пластика и резины

Последний может появляться как в давно работающих, плохо очищаемых агрегатах, так и в новых моделях — как побочный эффект производственного процесса.

Опасность на тарелке: не только холодильник

Интересно, что это не единственное предупреждение специалистов за последнее время. Ранее врач-инфекционист Евгений Шаповалов напомнил о рисках, связанных с вяленой речной рыбой. По его словам, в ней могут скрываться паразиты, поражающие органы пищеварения.

Таким образом, угроза может подстерегать не только внутри холодильника, но и уже на столе.

Как избежать рисков?

Чтобы не стать жертвой плесени или паразитов, специалисты рекомендуют:

  • Регулярно мыть холодильник, включая дренажные каналы и полки.
  • Проверять срок годности продуктов и сразу избавляться от подозрительных.
  • Не игнорировать запах — он часто является первым предупреждением.
  • Не употреблять пищу с признаками плесени, даже если она затронула лишь небольшой участок.

