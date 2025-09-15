Дверца холодильника — кулинарная ловушка: продукты, которые там быстро портятся

Дверца холодильника кажется удобным местом для молока, сыра и яиц, но эксперты из Министерства сельского хозяйства США предупреждают: это небезопасно. В интервью Infobae они рассказали, какие продукты стоит переместить на внутренние полки, чтобы сохранить их свежесть и избежать рисков для здоровья.

Сыр

Специалисты советуют хранить сыр в специальных контейнерах в средней или нижней части холодильника. Именно там температура остаётся стабильной, что позволяет дольше сохранить вкус и качество продукта.

Фрукты и овощи

На дверце холодильника они быстро портятся и теряют вкус. Лучше держать их в ящиках или на полках с более ровным температурным режимом.

Молоко

Это один из самых чувствительных к перепадам температуры продуктов. На дверце молоко быстро портится и становится благоприятной средой для бактерий. Оптимальное место для него — внутренняя полка с низкой и постоянной температурой.

Мясо и птица

Сырое мясо и птицу необходимо хранить в герметичных контейнерах на полках, а не на дверце. Там условия лучше подходят для сохранения свежести и снижения риска бактериального заражения.

Яйца

Их также не стоит держать на дверце. Более того, важно хранить яйца в оригинальной упаковке, которая защищает продукт и помогает сохранить его дольше.

Вывод

Хранение продуктов на дверце холодильника кажется удобным, но именно там происходят частые перепады температуры. Чтобы продукты оставались свежими и безопасными, лучше переместить их на внутренние полки.