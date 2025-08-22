Вы моете холодильник — и убиваете его: средства, которые разрушают технику изнутри
Очищая холодильник, мы заботимся о гигиене. Но, как оказалось, некоторые популярные средства могут испортить технику быстрее, чем жир или плесень. Доцент Андрей Дорохов объяснил, какие компоненты в составе чистящих средств действительно безопасны, а какие могут нанести вред вашему холодильнику.
Враг №1 — хлор
Хлорсодержащие соединения часто добавляют в дезинфицирующие составы. Но у них есть серьёзный побочный эффект:
- повреждают пластик (выцветание, снижение прочности),
- разъедают резину,
- вызывают коррозию металлических деталей.
"Несмотря на дезинфицирующие свойства, хлор может навредить материалам холодильника", — предупреждает Дорохов.
Безопасные компоненты
Наиболее щадящие и эффективные — средства на основе органических кислот, таких как:
- лимонная,
- молочная.
Они:
- справляются с жиром и налётом,
- не портят поверхности,
- не оставляют запаха.
Именно такие составы рекомендуются для регулярной чистки холодильников.
Что ещё стоит избегать
- Абразивы
Гели с крупными частицами и порошки — оставляют микроцарапины, в которых скапливаются бактерии.
- Спирт
Сушит уплотнители, что со временем приводит к трещинам и утечке холода.
- Щёлочь
Разрушает пластик, оставляет разводы, может повредить антибактериальное покрытие.
Рекомендация: перед использованием любого средства — протестируйте его на малозаметном участке, особенно если холодильник имеет специальные покрытия.
Рынок холодильников в России: свежие данные
Согласно данным "Холодильник.ру", в I квартале 2025 года в РФ продано 614 000 холодильников — это на 10% меньше, чем годом ранее.
Интересный поворот на рынке:
- Haier (Китай) уступил лидерство,
- теперь на первом месте Indesit (Турция) с долей 15% (против 12% ранее).
Подводим итоги
Чтобы не навредить холодильнику:
- выбирайте средства без хлора и щелочей,
- избегайте абразивов и спирта,
- отдавайте предпочтение мягким кислотным составам,
- не забывайте о тестировании на скрытых участках.
"Холодильник — это не только про холод, но и про здоровье. Безопасная чистка — залог и того, и другого", — резюмирует специалист.
