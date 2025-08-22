Вы моете холодильник — и убиваете его: средства, которые разрушают технику изнутри

Очищая холодильник, мы заботимся о гигиене. Но, как оказалось, некоторые популярные средства могут испортить технику быстрее, чем жир или плесень. Доцент Андрей Дорохов объяснил, какие компоненты в составе чистящих средств действительно безопасны, а какие могут нанести вред вашему холодильнику.

Враг №1 — хлор

Хлорсодержащие соединения часто добавляют в дезинфицирующие составы. Но у них есть серьёзный побочный эффект:

повреждают пластик (выцветание, снижение прочности),

разъедают резину,

вызывают коррозию металлических деталей.

"Несмотря на дезинфицирующие свойства, хлор может навредить материалам холодильника", — предупреждает Дорохов.

Безопасные компоненты

Наиболее щадящие и эффективные — средства на основе органических кислот, таких как:

лимонная,

молочная.

Они:

справляются с жиром и налётом,

не портят поверхности,

не оставляют запаха.

Именно такие составы рекомендуются для регулярной чистки холодильников.

Что ещё стоит избегать

Абразивы

Гели с крупными частицами и порошки — оставляют микроцарапины, в которых скапливаются бактерии.

Спирт

Сушит уплотнители, что со временем приводит к трещинам и утечке холода.

Щёлочь

Разрушает пластик, оставляет разводы, может повредить антибактериальное покрытие.

Рекомендация: перед использованием любого средства — протестируйте его на малозаметном участке, особенно если холодильник имеет специальные покрытия.

Рынок холодильников в России: свежие данные

Согласно данным "Холодильник.ру", в I квартале 2025 года в РФ продано 614 000 холодильников — это на 10% меньше, чем годом ранее.

Интересный поворот на рынке:

Haier (Китай) уступил лидерство,

(Китай) уступил лидерство, теперь на первом месте Indesit (Турция) с долей 15% (против 12% ранее).

Подводим итоги

Чтобы не навредить холодильнику:

выбирайте средства без хлора и щелочей,

избегайте абразивов и спирта,

отдавайте предпочтение мягким кислотным составам,

не забывайте о тестировании на скрытых участках.