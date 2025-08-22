Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Девушка в пижаме перед открытым холодильником
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:02

Вы моете холодильник — и убиваете его: средства, которые разрушают технику изнутри

Как нельзя чистить холодильник — опасные компоненты по данным эксперта

Очищая холодильник, мы заботимся о гигиене. Но, как оказалось, некоторые популярные средства могут испортить технику быстрее, чем жир или плесень. Доцент Андрей Дорохов объяснил, какие компоненты в составе чистящих средств действительно безопасны, а какие могут нанести вред вашему холодильнику.

Враг №1 — хлор

Хлорсодержащие соединения часто добавляют в дезинфицирующие составы. Но у них есть серьёзный побочный эффект:

  • повреждают пластик (выцветание, снижение прочности),
  • разъедают резину,
  • вызывают коррозию металлических деталей.

"Несмотря на дезинфицирующие свойства, хлор может навредить материалам холодильника", — предупреждает Дорохов.

Безопасные компоненты

Наиболее щадящие и эффективные — средства на основе органических кислот, таких как:

  • лимонная,
  • молочная.

Они:

  • справляются с жиром и налётом,
  • не портят поверхности,
  • не оставляют запаха.

Именно такие составы рекомендуются для регулярной чистки холодильников.

Что ещё стоит избегать

  • Абразивы

Гели с крупными частицами и порошки — оставляют микроцарапины, в которых скапливаются бактерии.

  • Спирт

Сушит уплотнители, что со временем приводит к трещинам и утечке холода.

  • Щёлочь

Разрушает пластик, оставляет разводы, может повредить антибактериальное покрытие.

Рекомендация: перед использованием любого средства — протестируйте его на малозаметном участке, особенно если холодильник имеет специальные покрытия.

Рынок холодильников в России: свежие данные

Согласно данным "Холодильник.ру", в I квартале 2025 года в РФ продано 614 000 холодильников — это на 10% меньше, чем годом ранее.

Интересный поворот на рынке:

  • Haier (Китай) уступил лидерство,
  • теперь на первом месте Indesit (Турция) с долей 15% (против 12% ранее).

Подводим итоги

Чтобы не навредить холодильнику:

  • выбирайте средства без хлора и щелочей,
  • избегайте абразивов и спирта,
  • отдавайте предпочтение мягким кислотным составам,
  • не забывайте о тестировании на скрытых участках.

"Холодильник — это не только про холод, но и про здоровье. Безопасная чистка — залог и того, и другого", — резюмирует специалист.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Советы по удалению пыли из труднодоступных мест и предотвращению её накопления сегодня в 17:20

Места, где пыль может скрывать тяжёлые металлы и бактерии

Вы не замечаете, но в вашем доме скрыты пылевые ловушки, которые могут угрожать здоровью. Узнайте, как избавиться от токсичной пыли и сделать воздух чище!

Читать полностью » Терраса или веранда: что выбрать для загородного дома — плюсы и отличия сегодня в 16:48

Терраса или веранда? Многие путают, но разница — как между садом и гостиной

Чем веранда отличается от террасы и почему путаница между ними так распространена? Разбираем конструктивные, визуальные и функциональные отличия на примерах.

Читать полностью » Как правильно хранить и чистить гигиенические принадлежности, чтобы избежать бактерий сегодня в 16:15

Мочалка, зубная щётка и полотенце — источники бактерий, если не ухаживать за ними

Узнайте, как часто стоит менять расчёску, мочалку и другие мелочи для личной гигиены, а также советы по уходу, чтобы избежать заболеваний и инфекций.

Читать полностью » Интерьер 2035 года: гибкость, экодизайн и технологии без показного эффекта вчера в 15:41

Пространство без стен и шаблонов: как будет выглядеть идеальный интерьер через 10 лет

Как будет выглядеть квартира через 10 лет? Дизайнер описал жильё, которое подстраивается под ритм жизни, а не выставляет стиль напоказ. И это уже начинается.

Читать полностью » Какие места в квартире чаще всего остаются грязными — советы клининг-специалиста вчера в 19:06

Чисто на вид, но грязно на деле: где прячется настоящий хаос

Даже после уборки в доме остаются «слепые зоны», где копится грязь и хаос. Узнайте, где прячется бардак и как от него избавиться.

Читать полностью » Личный опыт: как подсветка за монитором уменьшает усталость глаз сегодня в 14:00

Я перестал щуриться: как подсветка за монитором спасает глаза

Я нашёл простой способ снизить усталость глаз при работе за компьютером — мягкая подсветка за монитором. Делюсь опытом и объясняю, почему это работает.

Читать полностью » Как правильный свет помогает дольше сохранять концентрацию и силы при работе дома сегодня в 13:58

Ошибка домашнего офиса: лампа важнее, чем новая клавиатура

Освещение в домашнем офисе влияет на концентрацию сильнее, чем кофе. Разбираем, какой свет помогает работать дольше и без усталости.

Читать полностью » Какой свет нужен для рабочего стола: правила выбора освещения сегодня в 12:55

Почему лампа важнее стула: секреты правильного рабочего света

Правильный свет на рабочем столе влияет на зрение и продуктивность. Разбираем температуру, яркость и расположение лампы, чтобы работать комфортно.

Читать полностью »

Новости
ЮФО

В Крыму начался сбор нектаринов
Наука и технологии

Учёные исследуют влияние невесомости на восприятие тела астронавтов
Дом

Приёмы оформления кровати в интерьере спальни — рекомендации эксперта
Авто и мото

"Автостат": японские мотоциклы заняли 50% рынка подержанной техники в России
Наука и технологии

Астрономы открыли новую луну Урана с помощью телескопа James Webb
Спорт и фитнес

Тренер Росс Оберлин назвал риски чрезмерно глубоких приседов и ошибки техники
Авто и мото

Игорь Матвиенко назвал "Тополиный пух" и "Где-то" ключевыми для себя песнями в истории "Иванушек International"
Наука и технологии

Учёные обнаружили, что хвосты динозавров играли ключевую роль в их поведении
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru