Дорога домой или дорога в хаос: что делает пятницу адом для автомобилистов

Каждая пятница на дороге — это испытание на терпение. Потоки машин заполняют магистрали, люди спешат в самые разные стороны, а атмосфера на трассе напоминает хаос. Чтобы понять, почему именно этот день недели считается одним из самых напряжённых для автомобилистов, достаточно взглянуть на несколько характерных факторов.

Пробки без конца

К пятничному вечеру дороги буквально замирают. Сотни тысяч людей одновременно выезжают за город, в торговые центры или по делам. Навигаторы фиксируют рекордные пробки, а водители вынуждены часами стоять на месте. Дорога, которая в обычный день занимает 30 минут, в пятницу может растянуться вдвое или втрое. Особенно тяжело приходится в крупных городах, где транспортный поток и без того перенасыщен.

Усталость и нервы

К концу недели большинство водителей вымотаны. Рабочие будни отняли силы, концентрация снижена, реакция замедлена. Малейшая ошибка на дороге становится поводом для ссоры или даже аварии. В пятницу агрессия за рулём возрастает: кто-то сигналит без причины, кто-то не уступает дорогу. В результате обстановка становится нервной и небезопасной.

Алкогольный фактор

Пятница для многих — день встреч и вечеринок. Увы, далеко не каждый отказывается от идеи "чуть-чуть расслабиться" и потом садится за руль. Статистика ДТП показывает: количество аварий в конце рабочей недели стабильно выше. Причина кроется именно в сочетании усталости и присутствия водителей под градусом.

Парковочный квест

Ещё одна головная боль пятницы — поиск места для парковки. Вечером занято всё: от дворов жилых домов до стоянок возле ресторанов и кинотеатров. Порой водитель тратит больше времени на круги вокруг квартала, чем на саму поездку. И чем ближе к центру города, тем сложнее ситуация.