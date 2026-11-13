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Пятница, 13
Пятница, 13
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:14

Пятница, 13-е, не так страшна, как ее представляют: почему многие ждут неприятностей

Эффект самоисполняющегося пророчества играет ключевую роль в том, как человек переживает пятницу, 13-е, уверена системный семейный психолог в Центре семейной терапии Потемкина Татьяна. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснила, что эмоциональный фон в такие дни напрямую зависит от внутренних установок личности и ее отношения к древним суевериям.

Для многих людей пятница, 13-е, традиционно ассоциируется с чередой неудач, мистическими совпадениями и мелкими неприятностями. На фоне подобных ожиданий некоторые предпочитают отказываться от поездок или деловых встреч, в то время как другие испытывают необъяснимую тревогу, даже считая себя убежденными скептиками. Исторически приметы служили инструментом защиты от неведомых сил и помогали обрести чувство предопределенности в хаотичном мире. При этом современные специалисты подчеркивают, что вера в приметы сохраняется в обществе вопреки научному прогрессу.

Потемкина отметила, что негативный сценарий реализуется лишь в том случае, если человек заранее настроен на проблемы. По ее словам, восприятие числа 13 сильно разнится: в ряде культур оно считается символом удачи, если индивид принимает эту позицию, магия чисел начинает работать на него.

Психолог добавила, что внушаемым людям стоит проявлять осторожность в планировании графиков. Подобная осознанность помогает сохранить внутреннее равновесие, в то время как отсутствие навыка критически мыслить делает человека более уязвимым перед внешними факторами.

"Есть эффект самосбывающегося пророчества. Если человек настроен, что у него в пятницу тринадцатого будут какие-то проблемы, то у него могут быть проблемы, а могут и не быть. Приметы в древности были направлены на то, чтобы, якобы, защитить человека от злых духов, иметь какую-то предопределенность в жизни", — пояснила Потемкина.

Специалист подчеркивает, что человек самостоятельно формирует свое самочувствие через самонастрой. Если уровень стресса становится слишком высоким, допустимо перенести важные мероприятия на другую дату ради собственного спокойствия. Ч

асто излишняя фиксация на мистике мешает брать на себя ответственность за жизнь, перекладывая вину за неудачи на календарные совпадения. Нередко за подобным поведением скрывается общая склонность к поиску тайных смыслов, что заставляет даже образованных людей верить в иррациональные теории.

"Если человек подвержен самосбывающимся пророчествам, самонастрою, то он может не намечать на этот день важных событий и мероприятий. Просто для собственного спокойствия. Человек сам делает так, чтобы ему было либо хорошо, либо не очень хорошо", — заключила эксперт.
Проверено экспертом: психолог Илья Шеховцов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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