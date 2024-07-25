Глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок призвала Китай приложить максимум усилий для достижения мирного урегулирования украинского конфликта. Во время визита на оборонное предприятие Flensburger Fahrzeugbau (FFG) она подчеркнула ответственность Пекина как постоянного члена Совета Безопасности ООН в восстановлении мира.

Бербок также выразила надежду, что Китай воздержится от поддержки России и положительно оценила визит украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в КНР.

По итогам встречи с китайским коллегой Ван И, Кулеба заявил о единстве мнений Киева и Пекина относительно необходимости совместных усилий всех сторон для разрешения ситуации на Украине. Он также упомянул о готовности Украины к переговорам с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Кулебы, выразил неопределенность относительно его содержания и ожидание дальнейших разъяснений. Он предположил, что возвращение Киева к теме переговоров может быть связано с текущими трудностями украинского руководства.

Министерство обороны Китая ранее заявило о своей приверженности мирному разрешению украинского кризиса, обвинив при этом страны НАТО в эскалации конфликта и извлечении выгоды из военных действий.

Президент России Владимир Путин выдвинул ряд условий для мирного урегулирования, включая немедленное прекращение огня после вывода украинских войск с новых российских территорий, отказ Киева от намерений вступить в НАТО, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также принятие ею нейтрального статуса. Кроме того, российский лидер упомянул необходимость отмены санкций против РФ.

Фото: www. flickr.com/Heinrich-Böll-Stiftung (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)